"Mat au Covid-19 : un tournoi d'échecs sur internet à l'initiative de la ligue corse

Pour contribuer à faire face à cette dure épreuve, la Ligue corse d’Échecs propose un moment de détente à tous les amateurs de ce sport.Chaque dimanche, de 18 heures à 19h30, un tournoi de blitz (parties rapides) aura lieu sur internet.La plate-forme Lichess.org sera utilisée.Les inscriptions, gratuites, doivent être faites via le site www.corse-echecs.corsica :www.corse-echecs.corsica avant 18 heures.Ce tournoi concerne tous les niveaux de jeu. Il est particulièrement destiné aux enfants qui ont appris à jouer aux Échecs dans les écoles.Il est aussi ouvert au niveau international. Seront ainsi réunis, dans une même passion et une même volonté à s'organiser face à ce fléau, des Grand-Maitres et des débutants."Vive la vie !"