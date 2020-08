Masques distribués par la CAB en avril : testés, ils ne sont pas conformes

​Suite aux questionnements sur la qualité des masques « barrière » distribués par la CAB en avril 2020 auprès des habitants, la CAB a demandé au fournisseur de produire les documents de leur homologation.



Devant l’incapacité du fournisseur (société Néologic basée à Perpignan) de produire les éléments de conformité, le nouveau Président de la CAB a fait procéder directement à leur vérification auprès d’un laboratoire agréé.



Le laboratoire a déclaré insuffisant le niveau de protection et la non-conformité des masques.* Il est demandé à toutes celles et tous ceux qui en disposent de ne pas utiliser les masques fournis.



Dans le cadre de cette affaire, la CAB a engagé tous les recours utiles et nécessaires.



* Le niveau de filtration requis aux particules doit être supérieur à 70% (note interministérielle du

29 mars 2020). Le niveau de filtration mesuré est de 27%.