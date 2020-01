Marseille : Le salon du livre de la Maison de la Corse revient les 18 et 19 janvier

Le traditionnel Salon du Livre Corse se tiendra le samedi 18 et le dimanche 19 janvier prochains à la Maison de la Corse de Marseille, 69, rue Sylvabelle, 13006.

24 auteurs dédicaceront leurs derniers ouvrages, et les publications d'une vingtaine d'éditeurs insulaires.

L'entrée sera libre à compter de 10 heures pour les deux jours.

Le rendez-vous comporte également 7 conférences sur la Corse, son histoire et son actualité, plusieurs stands associatifs. Des produits de nos terroirs seront aussi sur place. Vous pourrez aussi assister à des démonstrations de cuisine "nustrale".

Le weekend se terminera par le tirage au sort d'une tombola avec de nombreux prix et des voyages en bateau pour la Corse aller - retour pour deux personnes et véhicule.



La cérémonie des vœux du "capu d'annu" aura lieu le samedi 18 à 19 heures. Elle sera suivie de notre habituel cocktail.