Marlène Schiappa : "une histoire d'amitié entre la Corse et les Juifs"

On observe sur tout le territoire français une recrudescence des actes antisémites. Nous sommes nombreuses, personnalités de Corse ou de la diaspora à connaître l’histoire de notre île et son engagement contre l’antisémitisme. Comme nous le rappelons dans cette tribune, la Corse s’est honorée de ne dénoncer aucun Juif à l’occupant durant la Seconde Guerre mondiale. La Corse a d’ailleurs été récompensée par deux Ménoras d’or en 2017, décernés symboliquement aux deux départements pour saluer cet engagement contre l’antisémitisme. C’était important pour nous, à la fois d’apporter un message de soutien à toutes les personnes juives qui se sentent victimes d’antisémitisme, et d’autre part, c’est aussi pour montrer que l’on peut sortir du silence sur ce sujet. Aujourd’hui c’est devenu un acte de courage que de dire que l’on est contre l’antisémitisme.Oui, bien sûr. Toutes les tendances politiques sont représentées. On dit souvent qu’il y a des divergences existantes entre les signataires, et on trouvait qu’avoir sur une même Tribune des élus, autonomistes ou nationalistes pour certains, plus proches de la majorité pour d’autres, montrait que toute la Corse était unie. Que l’île sait mettre de côté ses divergences quand il s’agit de défendre ses valeurs et d’être à la hauteur de son histoire.- Je pense que l’histoire se transmet de génération en génération, même si on ne l’apprend pas assez. Je trouve que l’on devrait apprendre dans les livres d’histoire que la Corse était le "premier morceau de France" à se libérer de l’occupant comme l’appelait le Général De Gaulle. On devrait également apprendre partout en France que la Corse n’a dénoncé aucun Juif durant cette guerre. Qu’énormément d’enfants juifs ont été cachés et protégés par des familles corses, c’est important de le savoir et de le transmettre. Il existe de nombreux travaux historiques sur cette mémoire de l’engagement de la Corse durant cette guerre qui doit être transmise. Je pense que c’est d’ailleurs pour ces raisons, qu’il n’y a, aujourd’hui encore, pas d’acte antisémite en Corse.- Oui, d’une part, mais également du fait de la tradition d’hospitalité en Corse. Il y a des siècles de ça, la Corse était une terre d’accueil pour des Juifs qui étaient chassés et persécutés, je pense que cette histoire d’amitié entre ces peuples s’est forgée à travers le temps.- Tout à fait. Moi, je comprends que lorsque l’on a peur d’envoyer son enfant à l’école, de sortir dans la rue, de donner son nom ou d’exercer son métier, on y songe. C’est quelque chose qu’on ne voit pas en Corse. Le fait que cette communauté puisse savoir qu’elle peut compter sur des personnes qui seraient disposées à l’aider est important.- Oui, beaucoup de personnes juives que j’ai croisées m’ont d’abord remercié pour cette tribune, et avant ça, m’ont dit « heureusement que la Corse est là. Que l’on a des messages de soutien des Corses ». Une dame m’a dit qu’elle avait une chambre en plus et qu’elle pouvait accueillir, si besoin, quelqu’un chez elle pendant quelques semaines. Un entrepreneur m’a dit qu’il veut bien aider des juifs à s’établir ici.