Marine d’Albu : le baleineau échoué a pu regagner les eaux profondes

L'alerte a été donnée mercredi vers 18 heures par le maire d’Ogliastru : " deux cétacés sont échoués sur les côtes de la marine d’Albu au lieu dit « A punta bianca".

Aussitôt les équipes du Parc naturel marin se mobilisaient.

Parvenues sur place, elles ont pu constater que ces cétacés n’étaient pas des dauphins comme on avait pu le penser, mais des baleines Ziphius* et que si l'une d'entre elles avait réussi à rejoindre le large par ses propres moyens, la seconde, sans doute un baleineau, avait du mal à retrouver son habitat naturel.

Il importait, dès lors, d'engager une opération de sauvetage. Elle s'est opérée en concertation avec le Cross Med et Cétacés Association Recherche Insulaire (CARI).

La conjugaison des efforts de tous a permis de ramener l’individu vers les eaux très profondes (800m) qui constituent son habitat habituel.

"Les raisons de la présence de ces cétacés à proximité de nos côtes restent inconnues. Il n’est pas impossible qu’un futur échouage se produise en raison d’un état physiologique défaillant de l’animal.

Aussi, si cela était le cas, il serait opportun de nous le signaler immédiatement" expliquent les agents du Parc naturel marin du Cap Corse et de l’Agriate

*Ce mammifère est très rarement observé. Il est un véritable champion de la durée de plongée en apnée, celle-ci pouvant être de plus d’une heure à de très grandes profondeurs.