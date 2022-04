Marine Le Pen en tête en Corse : la satisfaction de François Filoni

« On a la satisfaction immense d’être au second tour », se félicite François Filoni. À cette « joie », s’ajoute celle d’être largement en tête en Corse, avec 28,58 % des suffrages exprimés, soit dix points devant le président sortant Emmanuel Macron (18,11%). La candidate du Rassemblement National réalise sur l’île un score supérieur à celui constaté au niveau national, avec 23,4 % des voix.



Le résultat, pour François Filoni, du travail mené sur le terrain. « Localement, cela fait deux ans que nous restructurons le parti, nous avons construit un programme pour la Corse. Ce score, c’est la traduction du travail que nous faisons. Nous sommes la première force politique désormais », estime t-il. « On nous disait que tout était joué depuis les territoriales. Je pense que la majorité silencieuse a profité de cette élection pour dire ce qu'elle pensait », analyse François Filoni.



Pour le second tour, le porte-parole de Marine Le Pen est optimiste. « Nous sommes à 3,2% d'Emmanuel Macron, nous avons des réserves de voix chez Éric Zemmour, chez Nicolas Dupont-Aignan… », indique t-il. François Filoni reprend donc la campagne, pour convaincre : « Je viens de recevoir ce matin 80 000 tracts sur notre proposition de création d’une zone franche en Corse. Au-delà, nous proposons un nouveau statut original pour l'île dans les deux années à venir ».