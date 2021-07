Marie-Jeanne Nicoli, présidente du CESEC de Corse : "une nouvelle dynamique impulsée depuis 2018"

Oui. Nous avons notamment travaillé sur un outil culturel qui serait au service de l’ensemble des acteurs culturels et du public, et là, c’est un projet très concret, qui peut être mis en oeuvre très rapidement si la Collectivité s’en empare. Il y a aussi le rapport « Invichjà in casa soia », pour que les personnes âgées puissent rester chez elles et vivre de manière harmonieuse. Ensuite, nous avons fait un rapport sur la filière bois et un autre sur l’autonomie alimentaire.



Enfin, nous avons réalisé deux documents d’une vocation plus large, un sur la crise du COVID-19, pour savoir comment cela avait affecté la société et un deuxième sur la relance et la sauvegarde économique. Et enfin, aujourd’hui, nous lançons « comment contribuer à construire un meilleur avenir pour la Corse ? ». Il sera présenté au mois de septembre.