Marie-Hélène Padovani : « Ma passion, c’est ma commune, c’est mon village de San Martinu di Lota »

- Vous vous inscrivez dans la continuité par rapport à l’action de votre père. Comment comptez-vous imposer votre propre marque ?

- Ma marque, c’est, d’abord, la continuité puisque nous faisons partie intégrante des décisions prises. Pietranera 2020 est l’avenir et le cœur de notre programme parce qu’il va complètement améliorer la qualité de vie du village. Les gros travaux de la commune – assainissement, aménagement… - ont été réalisés, le problème aujourd’hui, c’est le centre-bourg. Entre 20 000 et 25 000 voitures passent chaque jour devant la mairie. Avec ce nombre de voitures et l’augmentation de la population – la commune atteint 3000 habitants -, nous manquons d’espaces de vie. La topographie de la commune fait qu’il n’y a pas d’espace plat. Nous avons du, durant ces dix dernières années, acheter du foncier pour pouvoir, aujourd’hui, détruire et construire des parkings souterrains, une place publique, réimplanter des commerces de proximité et un lieu de vie où les gens se rencontreront. Les anciennes mandatures se sont toujours battues pour garder cet esprit de village et nous continuerons.



- C’est-à-dire ?

- Pietranera compte déjà pas mal de commerces. Sa configuration de péri-urbain lui donne l’avantage d’être à 3 minutes de Bastia, mais comporte aussi des inconvénients : il est très facile de prendre sa voiture et de rejoindre la Place Saint-Nicolas. L’objectif de la prochaine mandature est de fixer les gens chez nous et de leur offrir tous les services de proximité, les commerces, les activités pour les enfants et les jeunes de 16-25 ans, sans qu’ils aient besoin de prendre la voiture. Durant cette mandature, nous avons mis en place une politique en direction du milieu associatif : nous avons impulsé et redynamisé la création d’associations, que ce soit des associations dites « de 3ème âge » ou des associations menées par des femmes d’une cinquantaine d’années qui ne travaillent pas et qui donnent leur temps aux autres. Tout cela s’inscrit dans notre projet de recentraliser la population dans le village, de resserrer le lien social et de redonner une vie à Pietranera.