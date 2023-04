Marianghjula Antonetti-Orsoni et Michel Orban, lauréats de A Casa di a Puisia di a Corsica

- Pourquoi ce prix de la Maison de la Poésie ?

- Principalement à faire parler de poésie, à montrer au grand public qu'elle existe envers et contre tout. Ensuite cela stimule les poètes, les encourage à écrire, favorise les échanges entre eux, ce qui n'est déjà pas si mal... Je demeure convaincu que ce type d'initiative favorise aussi l'émergence de nouveaux talents, ce qui est essentiel !



- Deux mots sur les lauréats…

- En Corse, nous connaissons bien Marianghjula Antonetti-Orsoni qui est bien présente sur la scène littéraire avec des textes limpides qui semblent couler de source. Elle participe depuis le départ à l'appel à textes annuel et a toujours été remarquée. Cette fois, elle a creusé l'écart... Michel Orban, s'il a publié deux ouvrages de poésie, est encore largement inconnu du grand public. Venu à la poésie sur le tard, à la suite d'un voyage initiatique, ses mots ont séduit le jury par leur authenticité et leur originalité de ton. Ce Belge, installé en Espagne, ....



- Quelles différences par rapport à l’édition 2022 ?

- L'an passé, les deux lauréats étaient des novices, ce qui n'est pas le cas cette année. Si les femmes ont été particulièrement honorées l'an passé, cette année une parité s'est installée naturellement puisque les membres du jury se sont prononcés sur des textes rendus anonymes…



- … jury dont vous ne faites pas partie…

- Non. Nous sommes deux personnes à avoir connaissance des noms des poètes, la secrétaire de la Maison de la Poésie et moi-même, c'est la raison pour laquelle nous ne participons pas aux délibérations. Le jury découvre le palmarès lorsque toutes les évaluations ont été rendues et consolidées.



- Les appréciations du jury, sans les révéler, convergent-elles ou sont-elles disparates ?

- Elles convergent très largement. Il n'y a pas unanimité mais ce sont souvent les mêmes textes qui sont classés en tête. Assez rapidement, lorsque je collationne les notes, j'aperçois le groupe de tête...Le résultat final est toujours incertain mais une tendance se dégage rapidement qui distingue les possibles vainqueurs.

Plus de 200 participants des 4 coins du monde avaient répondu à l’appel à texte, ce qui prouve la notoriété et l’importance prise par « A Casa di a Puisia di a Corsica ».En catégorie langue corse, le jury présidé par Alain du Meglio a primé Marianghjula Antonetti-Orsoni. Originaire de Moltifau, vivant à Bastia, les écrits de cette retraitée de l'Education Nationale ont été publiés dans de nombreuses revues. Elle a aussi participé à plusieurs créations littéraires collectives et signé deux recueils publiés chez Albiana/CCU : « foghi » et « Sogni di culori ».En catégorie langue française, le jury a récompensé un poète belge installé en Espagne : Michel Orban. Ses textes ont été accueillis dans de nombreuses revues et anthologies, tant en France qu'en Espagne, au Royaume-Uni ou au Québec. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages comme « Renaissance » (2018), « Profondeur » (2020) et « Regards » (2020). Il est aussi coauteur du recueil « Le Souffle du Monde n°10 » , (2012). En 2020, il a reçu le prix Arlette Baros et en 2021 le prix de la Ville de Lardy.Le jury, présidé par Alain di Meglio, était composé de : Mariantonia Salini ( Conseillère pédagogique), Jean-Jacques Beucler (diplomate), Mita Vostok (plasticienne, autrice), Xavier Dandoy de Casabianca (éditeur), Françoise Salvan-Renucci (Maîtresse de conférence HDR),Teric Boucebci (directeur de revue, auteur), Dominique Colonna (Professeure de langue et culture corses, autrice), Marcandria Peraut (doctorant en langue et culture corses), Fatima Eddahbi (enseignante).