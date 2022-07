«Mare è Vinu» : la viticulture ancienne corse racontée à la Cave d'Aleria

C'est une idée qui germait dans l'esprit du président de la Cave d’Aléria, Christian Orsucci, depuis longtemps celle de partager avec le plus grand nombre son amour pour la vigne et le vin. Grace au partenariat avec l'institut d'études appliquées des civilisations et des espaces méditerranéens, INEACEM, et son président Jean Castela, cette idée est devenue réalité et «Mare è Vinu» est née.



Inaugurée ce mercredi 27 juillet l'exposition «Mare è Vinu» permet d'en apprendre plus sur l'histoire du vin depuis ses origines. « Après notre rencontre le partenariat était évident. Le rôle de notre association est en effet de promouvoir l’histoire, la culture et le patrimoine insulaire partout en Corse. Nous avons donc saisi l’opportunité d’apporter notre discours sur le territoire d’Aleria, d’aborder un sujet de taille qu’est la question du vin antique. Ce même vin qui reçoit alors un écho de la Cave d’Aleria puisque depuis deux ans cette dernière propose une gamme de vin élevée en amphore, nous permettant ainsi de nous rapprocher un peu de pratiques multimillénaires », explique Sampieru Mari, « créateur » de l’exposition et guide conférencier de l’INEACEM.



Lors de l’inauguration, le public a pu découvrir cet espace didactique qui retrace l’histoire du vin antique, la navigation, le banquet aristocratique étrusque à travers une collection de céramiques exceptionnelles, tout en réaffirmant la participation de la Corse et des populations locales aux grandes dynamiques méditerranéennes. Cette collection de reconstitution de pièces de l’époque est présente dans les plus grands musées du monde, tel que le British Museum, le Louvre ou encore la villa Giulia à Rome. Ces créations ont été réalisées par le céramiste Roberto Paolini, qui utilise les méthodes antiques pour obtenir un résultat unique.

« Cette exposition permet aux connaisseurs comme aux novices de découvrir l’origine et l’histoire de leur boisson préférée. Nous abordons alors le sujet des premiers pas de la viticulture, aux grandes dynamiques commerciales tournant autour du vin, des informations sur les méthodes de vinifications, de stockage, de transport et de consommation de la boisson de Dionysos au temps des étrusques », précise Sampieru Mari.



« On voit une véritable différence entre un vin antique et un vin actuel, les méthodes de vinifications sont mieux maitrisées, contrôlées et plus variées actuellement. Il faut savoir également que les cépages ont évolués les siècles passant. La maitrise de la viticulture de nos jours permet également un taux d’alcool plus élevé et maitrisé, tient à souligner Christian Orsucci. La consommation, quant à elle, était assez orientée envers la société aristocratique pendant l’antiquité, elle était aussi très codifiée par les croyances et goûts des sociétés anciennes. La consommation lors du banquet était alors agrémentée de rites et de méthodes de consommations. Ce qui n’est plus du tout le cas aujourd’hui, nous sommes plus à l’air de la consommation plaisir ».





Une gamme de vin élevée en amphore

L'inauguration s’est conclue par une dégustation de la gamme « L’Eterna ». Un vin mono cépage Niellucciu, élevé en amphore qui transporte les papilles et le palais des amateurs de l’antique breuvage dans un univers aux notes rondes travaillées par la terre cuite transformant totalement et parfumant ce cépage de caractère aux arômes fruits rouges cuits et de souples tannins.





Infos ++

Sampieru Mari, guide conférencier et membre de l’INEACEM, assure des visites guidées de cette exposition du lundi au samedi de 10h30 à 18h30.