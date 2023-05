Mare Vivu : Le salon du nautisme et de la pêche de retour à L’Ile-Rousse

Le salon du nautisme et de la pêche est de retour à l’Ile-Rousse. Après le succès de la première édition, l’association des commerçants et artisans de la ville (ACAIR) n’a pas hésité à remettre le couvert, en apportant quelques modifications au programme. Du 2 au 4 juin prochain, de nombreux stands et animations mettront ainsi à l’honneur le monde marin. « L’an dernier, il y avait eu un vrai engouement autour du week-end. Les gens aiment voir des beaux bateaux, du matériel, des associations... », explique Gilbert Barrachina, président de l’ACAIR. « C’était indispensable de créer une événement lié au nautisme en Balagne, puisque nous sommes quand même une station balnéaire. »



Pour l’édition de « Mare Vivu » à venir, les organisateurs ont choisi d’étendre les festivités, en y ajoutant la journée de vendredi, afin de coller avec la Saint Erasme, fête des pêcheurs. Autre nouveauté : l’implication de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), qui a accepté de parrainer l’événement. Des démonstrations de sauvetage seront donc au programme, en plus des expositions de bateaux, des concours de pêche, ou encore du partage de la traditionnelle soupe de poisson.



« De manière générale, c’est un rassemblement du monde de la mer. On voulait faire rencontrer tous les gens qui ne se voient pas forcément pendant la saison, mais qui gravitent autour du même univers », explique Gilbert Barrachina. « Il y a les loueurs de bateaux, les vendeurs de matériel, les touristes, mais aussi des bijoutiers qui travaillent avec du corail, ou des commerçants qui vendent des sacs fabriqués avec des voiles de bateaux. » Pour renforcer la convivialité du moment, deux concerts gratuits seront proposés au public, vendredi et samedi soir.