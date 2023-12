Marchés de Noël à Bastia : double inauguration sur la place Saint Nicolas et à Paese Novu

Pour la 2ème année, Marché de Noël aussi au Centre Social François Marchetti à Paese Novu dans les quartiers sud de la ville. «Nous avons réuni une vingtaine d’exposants, des artisans et des jeunes agriculteurs » souligne Françoise Filippi, vice-présidente du Centre Communal d’Action Sociale, organisatrice. Un marché aussi tourné vers les jeunes du quartier avec des ateliers créatif, ateliers de contes, de chants de Noël et un tournoi de gaming avec le SC Bastia. Les ateliers cuisine du centre avaient aussi mis les petits plats dans les grands pour les petits et les grands : figatelli, merguez, cakes, soupe corse, crêpes … Le Père Noël a offert des cadeaux et des places de patinoire aux enfants.

Profitant de cette belle fête, le Rotary Club de Bastia a remis un chèque de 1500 € au CCAS pour l’aider dans sa mission sociale. «Le président du Rotary avait tenu à faire un geste dans le cadre de nos actions » indique F. Filippi. «Ce chèque nous permettra de mettre en place une animation sur les sports nautiques, avec des séances de paddle pour les jeunes du centre mais aussi une action intergénérationnelle avec des personnes âgées du centre. Ces séances qui auront lieu plusieurs fois par semaine se dérouleront sur les plages bastiaises ou à Saint-Florent, avec un service de minibus du CCAS. Elles seront encadrées par un moniteur du centre social ».