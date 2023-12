Marché de Noël d'Ajaccio : premier jour d'un mois de fête

« Le marché de Noël, c’est notre tradition. Nous inaugurons ce soir un évènement qui prend de plus en plus d’ampleur. C’est un évènement qui rassemble, qui regroupe, qui nous unit. N’ayons pas peur des mots : c’est l’évènement le plus festif de France. Aucune collectivité ne présente autant d’animations sur une période aussi longue. La redynamisation du cœur de ville est une priorité. Le marché de Noël aujourd’hui, c’est 80 exposants et avant tout un lieu de rencontre, de convivialité, d’échanges. On y trouve des artisans, qui ont un réel savoir-faire au sein du Pays Ajaccien. C’est aussi une vitrine gourmande avec des produits de qualité. C’est aussi le bonheur et le sourire de nos enfants. Je tiens également à remercier Christophe Mondoloni et son équipe du pôle événementiel qui ont permis l’organisation de cet évènement ». Stéphane Sbraggia, le Maire d’Ajaccio grippé, c’est Alexandre Farina, son premier Adjoint, qui a eu l’honneur d’inaugurer officiellement la 14e édition du marché de Noël d’Ajaccio.

Un marché qui a également reçu la bénédiction du Cardinal, son éminence Mgr François-Xavier Bustillo, présent pour l’occasion : « Quelle joie d’être là avec vous ce soir ! Notre Ville a besoin de moments lumineux et chaleureux. Les familles se retrouvent pour un moment de rêve, de fraternité et d’amitié. La vie est parfois assez sombre quand on écoute les nouvelles et il faut des temps où on peut se détendre en familles avec nos enfants. C’est le lieu idéal ici ! ».

Plus tôt dans la matinée, l’affluence était au rendez-vous dès l’ouverture officielle sur les coups de 10 heures. Le report de la ville pour conditions météorologiques et notamment une vigilance orange « vent fort » sur l’ensemble de la Corse du Sud, n’avait en rien refroidi les ardeurs des milliers de visiteurs attendus lors du premier week-end d’ouverture. En ce dimanche ensoleillé, les 80 stands et les tables d’extérieurs installés le long des allées ont été pris d’assaut et ont rapidement affiché complets. Anthony, debout dans son stand alimentaire n'en revient toujours pas : « Nous nous sommes retrouvés très vite débordés en fin de matinée. Cela plusieurs années que je fais le marché de Noël d’Ajaccio, et nous commençons à réussir à nous organiser correctement pour répondre à la demande mais aujourd’hui c’est la folie ! ».

Des jeunes, des moins jeunes, quelques touristes également, des Ajacciens mais également des habitants des communes avoisinantes qui n’avaient plus l’habitude de venir en ville comme Véronique, habitante d’Afa, présentes en famille avec ses enfants : « C’est vrai que cela fait un moment que je n’avais plu mis les pieds en ville. Mais, le marché de Noël d’Ajaccio, c’est un évènement incontournable, qu’on attendait depuis un moment, même si nous irons également sur les autres marchés aux alentours. Il y a beaucoup d’activités pour les enfants comme par exemple la patinoire. Mon seul regret ? C’est que 90% des commerces du centre-ville était fermés alors que nous sommes à trois semaines de Noël, c’est vraiment dommage ».

Un constat partagé par beaucoup d’autant que les commerces autour de la Place Diamant ont fait plein toute la journée, profitant d’un effet d’aubaine, boostés par la présence de plusieurs milliers de visiteurs. Mais pas que. Certains commerçants de la rue Fesch et du Cours Napoléon, qui avaient ouverts leurs portes malgré tout, ont quand même réussi à tirer leur épingle du jeu. Avec la grande parade de Noël prévue le week-end prochain, la plupart des magasins devraient, cette fois rester, ouverts samedi et dimanche.

Après le départ des familles en fin d’après-midi, et l’inauguration officielle, les lumières d’ambiance et le son du DJ Olivier Barbegelata commençaient à illuminer et à résonner sur la place Diamant et ses chalets. Une population plus jeune, plus festive également faisait son apparition dans l’attente du show du groupe musical ‘’Moca’’ pour la première soirée de décembre. La fête ne fait que commencer.