Marché de Noël à Serra di Ferro : Un week-end festif au cœur du village

Serra di Ferro s'apprête à revêtir ses habits de fête pour accueillir la deuxième édition du marché de Noël organisé par l'association A Capanedda, Après une édition pluvieuse en 2022 qui avait delovalisé l'evenemenrt à Porto-Pollo, cette année, on retrouve le marché au cœur du village pour une ambiance encore plus chaleureuse. "Nous avons franchi une étape cette année, passant d'une vingtaine de stands l'année dernière à une trentaine cette année ! Nous mettons un point d'honneur à favoriser les producteurs et artisans locaux, afin de préserver l'esprit familial qui fait la renommée de notre marché." explique Lesia Fondacci, trésorière de l'association.

L'inauguration du marché est prévue le samedi soir et sera marquée par une animation musicale assurée par le duo talentueux Jules et Stéphane d'I Babbi Verdi, qui promet de plonger les visiteurs dans une ambiance festive digne de la saison.