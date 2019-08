Marc’Andria Maurizzi sacré champion d’Europe U12

Il domine la catégorie au niveau international. N°1 mondial, il avait déjà été champion d’Europe des U10. Il est aussi l’un des plus jeunes Maîtres international de l’histoire des Échecs et le plus jeune sélectionné dans une équipe nationale.





Le Champion de France a remporté 7 parties et fait deux nulles pour être sacré champion d’Europe 2012. Marc’Andria n’est pas qu’un génial compétiteur, c’est aussi un sportif accompli, rigoureux et travailleur.



Il bénéficie d’un bel encadrement tant au niveau corse que fédéral. Pur produit de la Ligue corse, initié sur les bancs de l’école primaire de Toga à Bastia, il confirme son immense potentiel. L’espoir corse a une autre qualité, qui fait aussi la différence : il a l’esprit d’équipe et est toujours disponible pour les autres joueurs, surtout les plus inexpérimentés.





"Au-delà des amateurs insulaires, c’est toute la Corse qui est fière de ses exploits. Il porte haut le drapeau à tête de Maure, et est ainsi l’un des plus efficaces ambassadeurs de notre île" commente Léo Battesti président de a lega corsa di scacchi.