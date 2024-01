Marc'Andria Maurizzi imbattable au Tata Steel Challengers

La 86e édition du célèbre tournoi Tata Steel Chess, un rendez-vous incontournable dans le monde des échecs, se tient à Wijk aan Zee, Pays-Bas, du 13 au 28 janvier 2024. Cette compétition de renom accueille le tournoi Challengers, réputé pour son plateau de joueurs exceptionnels, figurant parmi le top 100 mondial.

Parmi ces compétiteurs, cinq jeunes talents de moins de 20 ans se distinguent, dont le champion du monde junior, le Bastiais Marc'Andria Maurizzi, âgé de seulement 16 ans. Son parcours est particulièrement suivi. Et pour l'instant, il en met plein la vue à tout le monde.





Ce mardi soir il dominait, en effet, la compétition de la tête et des épaules après avoir mis à son actif un cinquième succès de rang face à Divya Deshmukh,

Ainsi, à 4 rondes de la fin. il est seul en tête du tournoi !

De quoi nourrir de sérieux espoirs pour la victoire finale et une qualification pour les Masters de 2025.