Marathon, semi, 10 Km et marche : des records ce dimanche à Porto-Vecchio

La sixième édition du marathon, du semi-marathon, du 10 km et de la marche de Porto-Vecchio a rassemblé ce dimanche 20 octobre 1320 concurrents. Les marathoniens ont été les premiers à partir ce matin à 8 heures de Lecci. La victoire est revenue à Alaa Hrioued qui a bouclé les 42,195 km dans le temps de 2h45'17, battant le record de la course.



Le précédent record appartenait au Kenyan Duncan Kipkurgat Kiptanui qui termine troisième dans le temps de 2h58'29, alors que Sylvain Sohier finissait en deuxième position en 2h58'24.



Chez les dames victoire de Gladys Kiplagat qui en profite pour battre le record détenu par Zand Zymanta (3h31) en l'abaissant à 3h02'30. Monique Keris et Margherita Tenconi, sont 2e et 3e.



Sur le semi-marathon, dont le départ a été donné du port de commerce de Porto-Vecchio, c'est un autre Kenyan qui a fait la loi à savoir Jackson Onami qui l'emporte en 1h18'44 en prenant le meilleur sur Nicolas Vincensini et Cyril Elslander.



Chez les féminines succès d'Elodie Senter devant Clarisse Almagrida et Emilie Tissot.



Enfin, sur le 10 kilomètres c'est le junior du GUC Théo Guidicelli qui s'est montré le plus rapide en devançant Houssine Ayadi et Régis Rico. Dans cette course, la première place du classement féminin a été remportée par Charline Micoud qui a devancé Désirée Boulanger et Aurore Jarlier.



La remise des prix à Santa-Giulia a permis de mettre en avant l'implication de ce quadruple événement sportif qui fait la part belle à l'action humanitaire en soutenant la lutte contre la mucoviscidose, le mécénat de chirurgie cardiaque, mais aussi les associations comme Romane Un Pas après l'autre, Hugo Stella Zitellina et Paul-Toussaint des mots pour le dire.

