Marana-Golo : que faut-il retenir du rapport de la chambre régionale des comptes ?

Le président de la communauté de communes répond

Une étude menée par la chambre régionale des comptes Corse, en collaboration avec les chambres régionales des comptes de PACA et Occitanie, a révélé les défis financiers et environnementaux auxquels est confrontée la communauté de communes Marana-Golo depuis le début de l'année 2018. Ce rapport, s'étendant sur près d'une centaine de pages, met en lumière des aspects préoccupants de la gestion de cette entité, qui compte parmi les plus importantes de l'île avec environ 25 000 habitants et une croissance démographique notable ces dernières années.Selon les conclusions de la Chambre des Comptes, la communauté de communes Marana-Golo consacre actuellement plus de 86 % de ses dépenses de fonctionnement, hors personnel, aux compétences eau, assainissement et déchets. Toutefois, certaines des neuf autres compétences sont sous-utilisées, ce qui révèle un déséquilibre dans l'allocation des ressources et des efforts.Selon le rapport, la gestion quotidienne de l’intercommunalité souffre d'un manque de documents stratégiques et d'une gouvernance non formalisée, ce qui pourrait entraver son efficacité opérationnelle et son développement à long terme. Sur le plan financier, des insuffisances dans l'information budgétaire et comptable, une absence d’autonomie des budgets des services publics industriels et commerciaux (SPIC), ainsi qu'un non-respect du principe d'indépendance des exercices budgétaires ont été relevés. Bien que la situation financière du budget principal soit jugée satisfaisante, des retards dans le suivi patrimonial pourraient impacter sérieusement les budgets annexes.Selon la CRC, la communauté de communes Marana-Golo est également confrontée à des défis environnementaux majeurs, notamment dans la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, pour lesquels des actions concrètes tardent à être mises en œuvre.Dans sa réponse, le président de la Communauté de Communes Marana Golo, Jean Dominici, exprime des réserves quant à la forme et au contenu des observations définitives du rapport. Il conteste la classification des rappels de droits et des recommandations, soulignant que certains points auraient dû être considérés comme partiellement mis en œuvre.Le président nuance également certains aspects du rapport, expliquant que les retards constatés découlent du contexte institutionnel et territorial. Il assure maintenir un rythme soutenu dans l'action des services malgré les difficultés rencontrées.Malgré les défis mis en lumière par la Chambre des Comptes, la Communauté de Communes Marana Golo demeure engagée à optimiser ses services publics et à garantir un développement harmonieux de son territoire, tout en respectant les impératifs environnementaux et budgétaires.