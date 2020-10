Manzagol au finish dans la 50ème édition de la Ronde de la Giraglia

Alors qu’après 7 spéciales âprement disputées, et malgré une crevaison dans la 6entre Morsiglia et Cagnano, Jean-Mathieu Leandri et Alexandre Coria sur Volkswagzen Polo se dirigeaient vers la victoire, la 8épreuve chronométrée entre Morsiglia et Cagnano leur était fatale avec une nouvelle crevaison.Celle-ci ne profitait même pas à François-Frédéric Navarra et Mathieu Tyran sur Polo GTI, à une poignée de secondes derrière, qui devaient eux abandonner sur ennui mécaniqueJean-Marc Manzagol, sur Polo, lui aussi, en embuscade en 3position, s’adjugeait la victoire dans cette ultime spéciale et remportait par là même une deuxième victoire dans cette compétition en 1h30mn30sec. Paul Alerini et Fabrice Gordon prennent la 2place sur Polo GTI à 12 secondes des vainqueurs. 3Jean-François Santini/Gregory Guidi sur Skodia à 2mn12.Bien malheureux, Leandri termine 6à 3mn28.Classement complet :