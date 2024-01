Mansu : un pare-feu pour la commune et du bois de chauffage pour les habitants

À Mansu, la municipalité a pris l'initiative de lancer une opération visant à protéger la ville des risques d'incendie tout en encourageant la solidarité au sein de la communauté. L'objectif principal est de créer un pare-feu sur un terrain privé, suivi d'une redistribution du bois aux résidents. "Face à l'apparente inefficacité de la communauté de commune de Calvi dans la gestion des risques d'incendie, la municipalité a décidé de prendre les devants". expliquent Jean-Roch Santucci, premier adjoint, et Gérard Maestracci, deuxième adjoint "La prévention des risques d'incendie est normalement gérée par la communauté de commune de Calvi. Cependant, jusqu'à présent, elle a été pratiquement inopérante. En 2022, le maire Pascal Simeoni avait sollicité la création d'un plan de sécurité pour le village, mais sa demande est restée sans réponse." détaillent-ils .



Ainsi, suite à un été marqué par la sécheresse, Gérard Maestracci a souhaité anticiper d'éventuels risques d'incendie pour les saisons à venir. "J'ai contacté le maire de Corscia, Félix Maestracci, qui est propriétaire d'un terrain stratégique de plus de 2 hectares situé à l'entrée du Barghjana, entre la rivière et la route D351. Mon objectif était d'obtenir l'autorisation de créer un pare-feu pour sécuriser le Barghjana."





Renforcer les liens communautaires

La parcelle, principalement composée de terrains privés, sera nettoyée par des habitants de la commune préalablement inscrits. En remerciement de leur contribution, ces participants auront la possibilité de récupérer le bois pour leur usage domestique, une action délibérée en faveur de la solidarité villageoise. "Nous avons obtenu l'accord du propriétaire, et la demande de défrichement sera déposée à la CCCB. Une dizaine de personnes se sont inscrites pour participer au nettoyage. En échange, elles pourront récupérer le bois. Nous nous assurerons que le bois ne sera pas revendu et sera exclusivement destiné à un usage domestique dans la commune. Nous veillerons également à préserver certains arbres, tels que les genévriers, et un professionnel nous aidera à faire les choix appropriés." précise Jean-Roch Santucci.

Cette initiative, qui débutera lors de la prochaine lune descendante, ne se limite pas à la prévention des incendies, elle vise également à renforcer les liens communautaires. La distribution du bois s'étendra aux personnes âgées et à celles qui ne peuvent pas participer à la coupe. La municipalité mettra à disposition le véhicule communal pour faciliter la distribution, soulignant que cette action est gratuite et ouverte à tous les habitants de la commune.

La municipalité envisage par la suite de répliquer cette opération sur d'autres parcelles afin de renforcer la sécurité globale de la commune. Jean-Roch Santucci conclut en soulignant l'importance de protéger la vallée du Fangu, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1972, une responsabilité collective partagée par la communauté locale.