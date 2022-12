Manifestations de soutien à Yvan Colonna : De réactions en Corse après l'interpellation de 6 jeunes

Après ces arrestations les premières réactions n'ont pas tardé à arriver. Dans un communiqué Aiutu Paisanu dénonce "le climat répressif et délétère que la Corse subit depuis quelques semaines." Une répression qui selon l'association "cible la jeunesse, symbole de lutte, de continuité, et d'avenir."

En condamnant ces "agissements répressifs qui ne mèneront qu'à l'impasse" Aiutu Paisanu assure "son soutien fraternel les victimes de ces pratiques policières et judiciaires."