Manifestation "racailles fora" à Bastia : le préfet lance un appel au calme

L'appel au rassemblement, intitulé "racailles fora", qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, fait écho à l'agression présumée d'un jeune homme par un groupe d'individus d'origine maghrébine sur le parking d'une zone commerciale de Furiani dans la nuit du 5 au 6 janvier. Malgré la décision récente de la justice de renvoyer quatre personnes, y compris la prétendue victime, devant le tribunal judiciaire le 12 février prochain, pour des accusations de violences avec arme, port d'arme prohibé et violences volontaires en réunion, le rassemblement maintient son cap, attisant une atmosphère tendue à la veille de l'événement.



Un appel au calme

Dans un communiqué diffusé vendredi soir, la préfecture de Haute-Corse souligne que le rassemblement n'ayant pas été déclaré, "et se déroulant sans organisateur officiel, aucune base réglementaire ne permet son interdiction formelle. Toutefois, pour prévenir d'éventuels débordements ou troubles à l'ordre public, un dispositif de sécurité sera mis en place par les forces de l'ordre."

Les services de l'Etat rappellent que "tout acte de violence ou manquement à la loi sera strictement contrôlé et pris en compte en vue d'un traitement approprié. Les autorités soulignent également que l'incitation à la haine ou à la violence en raison de l'origine, de l'appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, nation, race ou religion constitue un délit puni de peines de prison et d'amendes."



Face au caractère haineux et raciste de certaines publications sur les réseaux sociaux, le préfet de la Haute-Corse appelle à la sérénité, soulignant l'importance de laisser la justice faire son travail. "Dans ce contexte délicat, la vigilance et le respect de l'ordre public sont de mise pour garantir la sécurité de tous les citoyens."