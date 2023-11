Manifestation pour la paix à Bastia

« Le gouvernement israélien a lancé une opération meurtrière contre la population palestinienne de Gaza » déclare Michel Stefani, secrétaire régional du PC en Corse. « Près de la moitié des habitations ont été détruites. Les hôpitaux, les écoles sont visées. Un effondrement humanitaire est en cours. La population est contrainte à un déplacement forcé. Des milliers de femmes, d’hommes, d’enfants périssent sous les bombes. C’est un massacre de masse. Ce sont des crimes de guerre. En Cisjordanie occupée, l’armée et les colons se livrent à des exactions contre la population palestinienne. Les odieux actes terroristes commis par le Hamas du 7 octobre contre des civils israéliens impliquent condamnation et sanction mais ne peuvent en aucun cas justifier ce massacre de masse contre les civils palestiniens à Gaza. Les responsables devront en répondre devant la Cour Pénale Internationale. La lâcheté et la complicité diplomatiques ont donné un blanc-seing au gouvernement d’extrême-droite de B. Netanyahou. Il faut stopper l’engrenage des tueries. »

Dans son communiqué le PC exige

· Un cessez-le-feu immédiat avec la fin des bombardements et du déplacement forcé de la population et le retrait de l’armée israélienne de Gaza.

· La libération des otages aux mains du Hamas.

· La mise en place d’un corridor humanitaire pour acheminer les produits de première nécessité.

·La protection de toutes les personnes civiles quelle que soit leur nationalité.

·La levée du blocus de Gaza en place depuis 2007.

· Une initiative diplomatique de la France pour une paix juste et durable sur la base des résolutions de l’ONU, en particulier la résolution n° 242 du Conseil de sécurité des Nations unies de 1967, exigeant le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés.

·La reconnaissance de l’État de Palestine par la France sur la base des frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, aux côtés de l’État israélien, pour que les deux peuples réconciliés vivent en paix et en sécurité.



Dans son communiqué, la CGT de la Haute-Corse, reprend les termes du PC, rendant aussi hommage « à toutes les populations civiles, palestiniennes et israéliennes, qui ont été victimes de crimes de guerre. Chaque vie est importante. Une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance des droits du peuple palestinien, de l’arrêt de la colonisation et de la fin de l’occupation israélienne, dans le respect de l’ensemble des résolutions de l’ONU ».