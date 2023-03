Manifestation contre la réforme des retraites : à Ajaccio, les syndicats ont occupé la mairie

Suite à l’appel de l’intersyndicale de Corse-du-Sud, plusieurs milliers de personnes se sont réunies ce jeudi dès 13h30 devant la gare d’Ajaccio, point de rendez-vous habituel des mobilisations depuis le début des mouvements sociaux contre la réforme des retraites.



C'est vers 14h30 que le cortège s'est élancé en direction de la préfecture. 1500 personnes selon la police, 4000 selon les syndicats, ont atteint la préfecture après une heure de marche, entre klaxons, musiques, pétards et "Macron, démission !" au micro.



Une occupation pacifique de la mairie

Alors que le bruit courait d'une action à venir après l'arrêt devant la préfecture, c'est peu après 16 heures que plusieurs manifestants se sont hâtés dans la rue du Dr Stephanopoli pour rejoindre la mairie, dont les portes étaient ouvertes et où aucune force de l'ordre n'était présente pour empêcher l'intrusion.



Depuis 16h30 environ, des représentants syndicaux se sont introduits dans l'hôtel de ville d'Ajaccio, déployant une banderole dans les escaliers de la mairie, puis sur la façade avant du bâtiment et occupent l'hémicycle du conseil municipal.

Pacifiquement, les syndicalistes sont installés et attendent "jusqu'à ce que l'on vienne les déloger".



Une heure après l'arrivée des manifestants dans les locaux de la casa communa, et alors que la mobilisation de la rue s'est estompée, l'hémicycle est toujours occupé. Le choix de la mairie est un message symbolique à destination de l'ancien maire et actuel député de la première circonscription de Corse-du-Sud, Laurent Marcangeli, qui s'est prononcé en faveur de la réforme des retraites n'a pas voté les motions de censure. "Il a pris la parole pour le groupe Horizons en demandant de ne pas voter la motion de censure, regrette la secrétaire nationale du STC, Maidée Marcelini-Nicolaï. Il a été élu député pour porter la voix du peuple et ce n'est pas ce qu'il fait."



