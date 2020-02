Malgré la maladie Sylvie Giorgi-Iozzia part à l’assaut du Corsica Raid Aventure Femina

Cette épreuve dont ce sera cette année la 1ère édition se déroulera du 29 avril au 3 mai prochains. Une compétition d’endurance réservée aux femmes à partir de 18 ans, par équipe de 2. Le CRAF s’étale sur 5 jours dont 3 jours ½ de course avec au programme: Kayak de mer, Trail, Coastering, Passage en neige, Nage en Mer, Épreuve de Nuit, Canyoning Marin, Épreuves Corses. Une épreuve qui se veut une authentique aventure humaine entre femmes. Et cette aventure Sylvie a choisi de la tenter malgré son handicap.Après avoir combattu de toutes ses forces un cancer et l’avoir vaincu, une autre maladie s’est déclarée chez Sylvie. «Une maladie évolutive qui détruit mes os du crâne, attaquant la partie droite ainsi que mon oreille» explique Sylvie Giorgi-Iozzia.Pour Sylvie, finis le chant, le lyrique et la musique, ses principales passions. Coach vocale, elle doit renoncer sous peine du pire. Elle se réfugie dans le sport qu’elle pratiquait déjà comme le judo ou le badminton. «Cela est parfois très difficile et je dois faire très attention » avoue t-elle. Mais quand elle apprend l’organisation Corsica Raid Aventure Femina, elle n’hésite pas une seconde. «Pour moi participer à un raid aventure est un rêve de jeunesse. Ça représente le dépassement de soi, une bataille contre moi-même. Cette épreuve* qui se dispute sur mon île est faite pour moi».Sylvie n’a pas à chercher très loin pour trouver une équipière : Nathalie Adrian, une bretonne de 53 ans. Une belle et récente amitié les réunissant. «J’ai rencontré Nathalie sur un trail à Lecci l’an passé. Nous avons passé l’essentiel de la course à nous doubler. A quelques centaines de mètres de l’arrivée j’ai pris de l’avance puis j’ai décidé de l’attendre. Nous avons finalement terminé main dans la main, deuxièmes de l’épreuve. Nathalie est elle aussi une battante ».Depuis les deux femmes sont toujours restées en contact. «Lors du trail de Lecci, Sylvie m’a donné une grande leçon de courage et m’a appris que la détermination est notre moteur » souligne Nathalie. « Je ne pouvais qu’accepter de relever ce défi avec elle d’autant qu'une partie de la cotisation demandée sera reversée à l'association " La Marie Do" qui lutte contre le cancer. C’est très important pour moi car cette terrible maladie a emporté mon papa ».Notre Bretonne est une sportive accomplie, adepte de nombreuses disciplines: longe-côte, paddle, natation, course à pied… Dans sa région de l’Ouest de la France, elle est déléguée régionale de «Elles bougent». «C’est une association de femmes dont le but est de donner envie aux jeunes filles de faire des métiers techniques, en leur apprenant à oser être elles-mêmes» précise Nathalie qui travaille pour la Défense, Directrice Moyens et Systèmes de test chez Thales.Les deux athlètes de « La Squadra Giorgi Coaching » ont, d’ores et déjà, entamé un sévère entraînement chacune de leur coté. Puis dans quelques jours Sylvie quittera son petit village de Castello-Brando dans le Cap Corse pour rejoindre Nathalie en Bretagne. Celle-ci viendra ensuite en mars juste avant le grand départ de ce formidable défi à Porticcio. «Rien n’est impossible lorsqu’on se donne la force» clame Sylvie déjà impatiente d’être le 29 avril.*Vous pouvez aider financièrement Sylvie et Nathalie à préparer leur raid via la plateforme :