Maison de l'habitat durable de la CAPA : jusqu'à 60 000 € d'aide pour les projets de rénovation énergétique

« Nous sommes engagés depuis plusieurs années au niveau de la transition énergétique et avons des compétences en matière d’habitat. L’objectif est de mettre en place un service qui va accompagner les ménages en leur communiquant toutes les informations nécessaires pour mener à bien leur projet » résume Valérie Miniconi, chef de service au sein de la Maison de l’Habitat durable de la CAPA. En effet, la Maison de l’Habitat durable est un service public gratuit proposé par la CAPA. Sa mission est d’informer et accompagner, gratuitement, les personnes sur toutes les questions relatives au logement et à l’habitat.

Au-delà de cet accompagnement individualisé, elle met à disposition des supports d’information sur les travaux et les aides financières mobilisables en rénovation. Comme l’explique Denis Llorca, expert au sein de la MHD : « C’est un service gratuit et personnalisé. Les personnes intéressées doivent prendre rendez-vous avec nous. On leur demande un certain nombre de documents comme des factures d’EDF, des plans de leur bien, etc. Nous nous rendons ensuite directement chez eux. Nous réalisons des mesures et de relevés, notamment pour se rendre compte de leur type d’isolation, leur chauffage, etc. À ce moment-là, nous leur faisons un bilan et un audit énergétique, gratuit. Ensuite, nous leur préconisons un projet de travaux à réaliser avec le coût financier et les aides possibles par rapport à leurs conditions de ressources, composition du foyer ou encore lieu de résidence. Nous pouvons même les orienter ensuite vers des artisans labellisés RGE ». Avec pour objectif d’aboutir à un niveau de type BBC rénovation et faire baisser ainsi considérablement les factures d’énergie des Ajacciens, qui ont eu tendance à augmenter ces derniers mois. « Avec l’inflation, la crise de l’énergie, mais aussi les différentes aides, qui se multiplient, les ménages viennent de plus en plus se renseigner pour savoir comment ils peuvent être aidés ». Un audit réalisé au sein du territoire ajaccien, aussi bien en centre-ville que dans les communes avoisinantes.



Plus de 400 personnes aidées en 2023

La MHD est ouverte depuis 2010, mais a connu un virage en termes de rénovation énergétique depuis 2016 et l’instauration de la loi ALUR. En 2023, les experts de la MHD ont rencontré et accompagné plus de 400 personnes sur le Pays Ajaccien. Un chiffre qui devrait s’accroître considérablement avec les changements qui vont accompagner « Ma Prime Rénov » à compter du 1er janvier 2024. « À compter du 1er janvier 2024, en Pays ajaccien, pour obtenir « ma prime Rénov’ », les usagers devront obligatoirement passer par la Maison de l’Habitat durable qui sera labellisée « Mon accompagnateur Rénov’ » précise Emilie Salini, membre de la MHD.

« Parmi toutes les personnes que nous avons renseignées cette année, il faut savoir qu’il y a différents niveaux de renseignement. Certains viennent juste pour qu’on puisse répondre à une question sur un sujet bien précis. D’autres viennent pour un accompagnement sur du long terme avec la réalisation d’un bilan, le montage chiffré des aides auxquelles ils ont droit, et même le montage financier avec la banque, et notamment l’obtention d’un prêt à taux zéro, selon le montant des travaux à réaliser » ajoute François Ceccaldi, expert MHD.



Des subventions pouvant aller jusqu’à 80% du projet global de rénovation !

Des aides qui reposent aujourd’hui sur quatre axes forts : l’isolation thermique, les menuiseries, le type de chauffage, et l’eau chaude sanitaire. Pour bénéficier d’une aide maximale, les experts de la MHD préconisent d’ailleurs une rénovation globale du bien. Avec la multiplication des aides, et le tableau plutôt complexe mis en place par l’État concernant « Ma Prime Rénov’ », les ménages ont tendance parfois à reculer, au vu de la complexité du dossier : « Mais, au contraire justement, nous sommes là pour cela. C’est un service gratuit, aujourd’hui tout le monde a intérêt à venir nous voir pour étudier toutes les pistes envisageables, et savoir à quelles aides j’ai droit ! ». Des aides étatiques qui peuvent aller pour certains jusqu’à 90% de la rénovation globale de leur bien.

Pour exemple : un couple, qui acquiert un bien immobilier de 250 000-300 000 €, et qui souhaite effectuer une rénovation globale, les aides peuvent monter jusqu’à 60 000 € du projet total. Des subventions importantes auxquels chacun d’entre nous peut bénéficier, sans réelle difficulté, grâce à l’accompagnement des experts de la MHD. En plus de ces aides nationales, des aides locales sont également mises en place par la Cdc et l’AUE dans le cadre du dispositif « Oreli » ou bien par EDF « Agir Plus » notamment pour la mise en place de poêle à bois ou à granules. « Il faut bien comprendre que nous aidons aussi bien les propriétaires qui souhaitent rénover une maison individuelle qu’un appartement ou même une copropriété ! Nous avons déjà renseigné plus d’une vingtaine de syndics à ce sujet. Car, les insuffisances thermiques que les gens peuvent rencontrer chez eux, peuvent aussi être améliorées dans les parties communes. Il y a un gros travail à effectuer là aussi ». Avec un patrimoine bâti datant d’avant des années 1970 pour la plupart de l’hypercentre d’Ajaccio, date à laquelle aucune norme thermique n’avait été mise en place, le travail de mise aux normes ne fait que commencer. Une tâche à laquelle les experts de la Maison Durable de l’Habitat vont tenter de répondre, pour un nouveau défi lancé dans le cadre du Plan de développement des énergies renouvelables de la CAPA. Avec comme prochaine étape, la démocratisation de l’énergie solaire dans le territoire ajaccien.



Maison de l'Habitat durable de la CAPA

Immeuble Alban Bat G

18 rue Antoine Sollacaro

0495525326

habitatdurable@ca-ajaccien.fr