Mairie d’Ajaccio, CAPA, Assemblée de Corse : qui succédera à Laurent Marcangeli ?

Laurent Marcangeli s’est imposé sur le fil dimanche dernier, face à Romain Colonna (Femu a Corsica) lors du second tour des élections législatives. Une élection comme il le soulignait lors de sa campagne qui va nécessairement modifier le visage de la mairie d’Ajaccio, de la CAPA et du groupe « Un soffiu novu » dont il est le leader à l’Assemblée de Corse. Le tout en raison de la loi sur le cumul des mandats qui rend incompatible le mandat de député notamment avec celui de maire sur le territoire franç ais. Au terme de l’article 141-1 du code électoral, le premier magistrat de la ville impériale, qui rejoindra le groupe Horizons d’Edouard Philippe, dont il pourrait être le président, au sein de la coalition macroniste, est déjà démissionnaire depuis le soir de son élection. Le député dispose de 30 jours pour faire un choix. Laurent Marcangeli peut conserver une fonction de conseiller municipal , conseiller communautaire ou de conseiller territorial. S'il ne prend pas de décision dans les délais impartis c’est à ce moment là que la loi exige que le mandat le plus ancien soit abandonné. "Il sera démissionnaire d’office", selon les textes.

On sait que l’actuel maire de la Cité Impériale devrait conserver un fauteuil de conseiller municipal à la Maison Carrée et de conseiller communautaire à la CAPA. En revanche, il devra laisser son fauteuil d’élu territorial.



Qui pour lui succéder ?

La voie est toute tracée à la marie pour Stéphane Sbraggia, actuel premier adjoint de Laurent Marcangeli. Il s’agit là d’une certitude et non d’une rumeur persistante même si elle a longtemps alimenté les rumeurs. La nouvelle devrait même être officialisée à l’occasion du prochain conseil municipal exceptionnel. En attendant, Laurent Marcangeli présidera son dernier conseil municipal en tant que premier magistrat de la Ville, ce jeudi 23 juin. Plus incertaines, en revanche, sont les successions du président de la CAPA et du chef de file du groupe « Un soffiu novu » à l’Assemblée de Corse.



Du côté de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien, on songe, bien sûr à l’un des vice-présidents. Mais c’est Xavier Lacombe, actuel vice-président en charge des finances, du développement économique et culturel en milieu rural et maire de la commune de Peri, qui tiendrait la corde. Là aussi, on devrait rapidement être fixé, notamment à l’occasion du dernier conseil communautaire que le maire d’Ajaccio présidera ce samedi 25 juin. Les liens tissés avec le maire de Peri et le fait que ce dernier ait été choisi comme suppléant au Palais Bourbon démontre bien qu’il pourrait être l’homme de la situation.



Reste, enfin, l’Assemblée de Corse où Laurent Marcangeli est un véritable leader d’opposition au sein du groupe « Un soffiu novu ». Pour lui succéder, le binôme Jean-Martin Mondoloni et Valérie Bozzi semble en pôle position. Tous les deux connaissent cette tâche. Le premier était chef de file du groupe « Per l’avvene » de 2018 à 2021. Quant à la mairesse de Grosseto-Prugna, elle a conduit, dans le même temps, le groupe « La Corse dans la République ».

Reste à savoir si les différents successeurs de l’actuel député de la 1ère circonscription de la Corse-du-Sud seront capables de mener à bien leur nouvelle mission. Et l’on pense surtout à la Maison Carrée.

Réponse d’ici quelques jours.