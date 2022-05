Mai à vélo : un mois pour se remettre en selle à Ajaccio

Avec l’application Capamove, vous pouvez consulter désormais la cartographie des aménagements cyclables pour privilégier des itinéraires sécurisés. En effet, le partage d’une cartographie des aménagements cyclables, équipements et services présents sur le territoire a tout de suite été considéré comme un outil principal de suivi technique et de communication. La base de données intègre les aménagements cyclables ouverts, en cours de travaux, la signalétique cycliste et les différents stationnements.Ces données sont accessibles également sur le site de CAPA dans l’onglet Muviverde et sur le site internet OpenCycleMap. CAPA Move constitue une première étape d’un projet plus vaste qui vise à bâtir progressivement une véritable plateforme numérique de mobilité pour le Pays Ajaccien, regroupant en un même outil toutes les informations nécessaires aux déplacements : info trafic, transports en commun (Muvistrada, Aiaccina), navette maritime, L’amélioration des conditions de déplacements en Pays Ajaccien est une priorité pour la CAPA. Cet outil est destiné à améliorer la qualité du service public et à faciliter la vie des usagers. L’application permet de consulter des informations en temps réel selon les différents modes de déplacement.