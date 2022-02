Magazine Bandes à Part : d'un Continent, d'une époque et d'un genre à l'autre

« La gigantesque armée de l'empereur Ming assiège la forteresse du roi Yang. Toute la population du royaume a trouvé refuge derrière les hautes murailles de la ville et les soldats royaux sont prêts à lutter jusqu'à la mort pour défendre la cité et ses occupants. Mais le courage ne suffit pas toujours...»

Thierry Robin (La Mort de Staline, Rouge de Chine…) signe l’adaptation d’une fable chinoise qui traite de la guerre et ses ravages tout en étant un plaidoyer humaniste et pacifiste et une réflexion sur la vanité universelle. Il accompagne son récit par un dessin détaillé et dynamique qui laisse une grande place à l’immensité des paysages.