Macinaggio : qui a vu Damien Barchilon ?

Depuis, le parquet de Bastia a chargé la gendarmerie de l'enquête sur cette disparition qui ne manque pas d'inquiéter.

Des recherches sur tous les plans sont menées par la brigade de Brando et la brigade de recherches et par des proches de Damien Barchilon, 33 ans, qui réside habituellement à Tomino et que l'on dit bien connu dans la région.

Pour l'instant aucune piste n'est privilégiée.

Parents et services de recherches tentent de savoir si quelqu'un l'a aperçu depuis qu'il n'a plus donné signe de vie à ses proches.