MMA : belle prestation du Bastiais Hugo Boigeol aux championnats de France

« En raison de la crise sanitaire, les combats se sont hélas déroulés à huis-clos » souligne Fred Boigeol fondateur du KTP MMA Scola à Bastia. « Dommage car les combats ont été de bon niveau et l’organisation de bonne qualité avec 4 cages, des aires de combat, très fonctionnelles et des combattants revêtus de la tenue officielle fédérale ».



Un seul combattant insulaire était en lice dans cette compétition : Hugo Boigeol, 19 ans, pensionnaire du club de Haute-Corse, multiple Champion de France de Pancrace. « Cette compétition nécessitait un pré requis de grade technique imposé par la Fédération Française qui a permis à Hugo de se hisser sur le plateau de ces Championnats où il relevait le défi de s’opposer à des combattants beaucoup plus âgés étant lui-même le plus jeune de sa catégorie de poids : les 84 kilos ».

En 1/8ème de finale Hugo Boigeol était opposé à un solide combattant. « Face à ce redoutable adversaire, Hugo a confirmé qu’il n’était pas venu pour s’amuser et l’a éliminé par KO dès les premières minutes du combat, grâce à un magnifique High kick, un coup de pied au visage ».

Grâce à cette belle victoire le jeune homme se qualifiait donc pour les ¼ de finale.

Hélas l’issue de ce 2ème combat ne sera pas aussi favorable que le premier. « L’adversaire d’Hugo a finalisé le combat par soumission. La Soumission est une spécificité du MMA qui défie tous les pronostics ». Mais pour Fred Boigeol le bilan est positif : « Le bilan de ce premier Championnat de MMA sur le territoire Français est positif. Il a confirmé que le niveau du MMA insulaire était à la hauteur de l’événement. Le MMA est une discipline qui rend humble les plus arrogants et qui donne confiance aux plus réservés, c’est la raison pour laquelle nous sommes fiers de la représenter et que nous nous engageons à la développer et à la respecter ».