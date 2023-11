M6 va bientôt relancer un "Bachelor" version seniors et cherche des candidats en Corse

Vous rappelez-vous du Bachelor, le gentleman célibataire, cette émission de dating diffusée sur M6 au début des années 2000, permettant à un candidat célibataire de chercher l'amour parmi différentes prétendantes qu'il élimine progressivement jusqu'à trouver la perle rare? Ce programme, qui avait alors captivé des millions de téléspectateurs, fait son retour avec une petite modification du casting : désormais, ce ne seront que des séniors qui auront la chance de participer. La chaîne française a en effet récemment acquis les droits de "Golden Bachelor" auprès de Warner Bros, une adaptation qui a connu un grand succès aux États-Unis et qui met en vedette des célibataires seniors à la recherche de l'amour. "Cette nouvelle émission offre une chance inédite à des célibataires âgés entre 60 à 75 ans de retrouver l'amour et de partager les moments les plus précieux de leur vie avec un partenaire compatible. Avec une approche centrée sur la recherche d'une seconde chance à l'amour, "Golden Bachelor" va au-delà des conventions pour offrir une expérience romantique authentique." détaille la production.Bien que l'identité de l'animateur n'ait pas encore été révélée, les règles qui ont fait le succès du programme original seront conservées. La production est donc à la recherche d'hommes Corses charismatiques, âgés de 60 à 75 ans, veufs ou divorcés depuis longtemps, prêts à embarquer dans cette aventure à la recherche de l'amour.Les candidats intéressés peuvent soumettre leur candidature en envoyant un e-mail à casting.france@wbitvf.fr , fournissant leurs coordonnées complètes (nom, prénom, âge, situation familiale, téléphone) ainsi que deux photos sans filtre.