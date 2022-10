Lycéenne voilée à Porto-Vecchio : son frère exclu après avoir menacé verbalement une CPE

Les faits remontent au mardi 4 octobre. En début d'après-midi au lycée Jean-Paul de Rocca Serra de Porto-Vecchio, une élève de seconde pénètre dans l’établissement voilée . I mmédiatement une conseillèr e principale d’éducation (CPE) l'arrête et lui rappelle le règlement et la loi en vigueur . En évoquant un oubli involontaire , l'adolescente s'excuse, retire son voile et regagne sa salle de cours.



Quelque minutes plus tard, le grand frère, lui aussi scolarisé en classe de première dans le même lycée, décide d'intervenir, il rentre dans le bureau des CPE et avec un "comportement qui n'est pas acceptable" s'en prend à une des conseillères d’éducation en "l'intimidant verbalement", précise la direction de l'établissement.



Aussitôt la famille de deux élèves est convoquée par le proviseur et en accord avec la mère, la décision est prise de sanctionner le jeune homme du lycée, une exclusion d'une durée de 7 jours a ainsi été prononcée. "La problématique ce n'est pas le voile, mais le comportement d'un élève qui s'emporte et attaque verbalement une CPE ", indique le proviseur de l'établissement, Fabrice Fara, qui appelle à "l'apaisement" et souhaite un "retour au calme."

En effet depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, cette information circule en donnant lieu à des propos haineux et souvent inappropriés.



Pour rappel, depuis 2004, la loi interdit "le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse" dans l'ensemble des écoles, collèges et lycées publics de France, au nom du respect de la laïcité. Cette loi "s’applique à l’intérieur des écoles et des établissements et plus généralement à toutes les activités placées sous la responsabilité des établissements ou des enseignants y compris celles qui se déroulent en dehors de l'enceinte de l’établissement".



Ce jeudi matin la communauté éducative du lycée Jean-Paul-de-Rocca-Serra, qui souhaite aussi un retour à l'apaisement, a débrayé pendant une heure par solidarité avec la CPE.