Lycée de Balagne : un déjeuner pour sceller l'avenir des élèves et de demandeurs d'emploi

" Ce déjeuner de mise en situation avec les équipes en cuisine et en salle du lycée, où nous avons la chance d’avoir un restaurant d’application, a été décidé afin que les futurs diplômés, qui sont les élèves de la classe de terminale de la filière professionnelle, soient soumis à une première expérience concrète " explique Angela d’Oriano, vice-présidente de la branche restauration de l’Umih Corsica. " À table, il y a de nombreux propriétaires de restaurants et d’hôtels de Balagne. Les étudiants, qui seront rapidement sur le marché du travail, serviront le déjeuner. À leurs côtés il y aura des demandeurs d’emploi qui profiteront de cette journée immersive pour rencontrer, eux aussi, d’éventuels employeurs et faire preuve de leurs compétences," continue-t-elle.Employeurs potentiels, restaurateurs et hôteliers de la région étaient là, quant à eux, dans l'espoir de trouver du personnel pour la ou les saisons à venir, en cuisine comme au service. " Il y a une grosse carence en Balagne du côté du personnel de service et de cuisine. Généralement on recrute surtout des personnes qui viennent du continent que nous devons donc également loger. Nous attendons beaucoup de cette journée pour les saisons qui arrivent. Le lycée de Balagne est un vivier de futurs professionnels locaux. C’est également un moyen de créer un lien entre cet établissement d’apprentissage, les autres structures comme France Travail ou la Mission Locale, et nous" explique Babette Graziani, restauratrice à Lisula.





Du côté des lycéens, en cuisine, comme en salle, les élèves de terminalese sont démenés comme de beaux diables pour ne pas rater ce rendez-vous.

" Nous sommes responsables de la partie professionnelle et technologique d’apprentissage dans les différentes domaines de la restauration. Il y a 4 élèves de terminale en salle et une dizaine en cuisine" explique Mickaël Fisero, enseignant commercialisation et service en restauration. Au niveau de la direction, ce déjeuner était un événement très attendu."

" J’attendais cet événement depuis ma prise de fonctions au sein de l’établissement" soulignait de son côté Marie-Catherine Gandon, proviseure de l’établissement . "Sa réalisation a été possible grâce à la réforme des lycées professionnels par l’État et sur place à l'implication de Mickaël Fisero, responsable du bureau des entreprises et enseignant. Il a permis la coordination de l’événement. Faire entrer les entreprises au sein l’établissement cela crée des liens concrets entre eux et nos élèves. Ce sont de futurs professionnels et nous espérons qu’ils pourront s’épanouir en Balagne s’ils le désirent," continue Marie-Catherine Gandon, proviseure de l’établissement.





Des propos confirmés en cuisine par Florent Paris qui était aux fourneaux pour la circonstance." C’est un challenge important pour nous aujourd’hui, car nous devons préparer un menu pour les organisateurs de l’événement qui sont de potentiels employeurs pour nous en cuisine, mais aussi pour nos collègues en salle. Il y a un peu de pression oui, mais c’est une bonne pression".







Les demandeurs d'emploi étaient envoyés par la Mission Locale (2) et par France Travail (3)." C’est un événement important qui fait suite à une expérimentation menée l’année dernière sur d’autres territoires. Pour cela, un partenariat fort s’est engagé entre France h. Et ici avec le Lycée de Balagne. C’est une action innovante et de bon augure pour permettre aux personnes non professionnelles de se confronter à un ou des métiers. On espère qu’ils pourront ainsi trouver leur voie grâce à cette opération" précise Christelle Savelli, directrice de France Travail de Lisula. "La restauration propose de nombreux métiers divers et intéressants. C’est un secteur professionnel certes en tension, comme d’autres le sont aussi, mais nous sommes sur une période de plein emploi avec beaucoup d’opportunités", ajoute-t-elle.





C’était donc pour eux l’opportunité à ne pas manquer à la faveur de leur contact direct avec de futurs employeurs. Sur place, Steeve Menu, était un de ces demandeurs d'emploi affecté au service. "La rencontre avec les restaurateurs lors de cette mise en situation a été très intéressante. La restauration est un métier contraignant qui nécessite un fort investissement, mais ça me plaît. Et dans ce secteur, le boulot ne manque pas. Moi je viens du Nord et il n’y a pas de souci pour trouver du travail en Corse".