Lutte contre les dérives mafieuses : une nouvelle session de l'Assemblée de Corse à la rentrée

De son côté, Léo Battesti du collectif A Maffia no, a Vita ie tire « un bilan globalement positif » du travail de ces ateliers. « Depuis la création des collectifs le paysage politique a évolué, tout comme les approches. Il n’y a plus de débat sémantique, de réticence à dire qu’il faut aborder ce problème de la mafia », explique-t-il en reprenant : « Le fait marquant c’est que le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, et la présidente de l’Assemblée de Corse, Nanette Maupertuis, ont tous deux affirmé à plusieurs reprises que le combat contre le système mafieux était une priorité pour la Collectivité et pour la Corse. C’est déjà un grand pas et cela rejoint notre préoccupation qui est de dire que l’on ne peut pas envisager une véritable autonomie vertueuse dans les conditions actuelles s’il n’y a pas de mesures qui sont mises en place pour empêcher toute cette porosité politique et pour empêcher ces bandes de voyous d’avoir une puissance et un lobbying dans la sphère économique et politique de l’île ».



Autre point positif pour l’association, le gros travail réalisé « principalement par les associations citoyennes, mais également certains élus pour trouver des propositions concrètes ». « Dans le domaine de compétences territoriales il y a des propositions importantes qui vont bénéficier d’un large consensus si ce n’est d’une unanimité en matière de contrôle, de nouvelles façons de concevoir certaines gestions ou bien dans des domaines sensibles de la compétence de l’Assemblée », dévoile-t-il en ajoutant : « Et puis les lignes sont aussi en train de bouger au niveau du pouvoir régalien puisqu’il y a de plus en plus de personnes qui considèrent que les lois pénales doivent s’adapter d’autant qu’en France le système mafieux existe également. On a même entendu le Garde des Sceaux actuel qui a dit qu’il fallait s’inspirer de l’Italie ».



Après la restitution du travail des ateliers, une synthèse doit prochainement être réalisée afin d’être soumise à l’Assemblée de Corse au cours d’une nouvelle session extraordinaire qui aura lieu à la rentrée.