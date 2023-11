Lutte contre le tabagisme : Une journée de sensibilisation à l’hôpital de Bastia

« Le but de cette journée est de donner vie à l’opération intitulée Mois sans tabac, à l’hôpital de Bastia » explique Eva Esteves, addictologue et tabacologue à l’hôpital de Bastia. « Il s’agit de la huitième édition et on constate qu’il y a de nombreuses personnes qui arrêtent de fumer grâce à ce challenge collectif au niveau national dans le cadre du plan gouvernemental de lutte anti-tabac. En Corse on constate un tabagisme féminin très marqué et nous avons de plus en plus de demande de femmes qui souhaitent arrêter de fumer ».



Outre sur la santé, le tabagisme a aussi des conséquences sur le plan économique car le tabac coûte cher. « Nous avons constaté que les personnes en difficulté sociale fumaient plus que les personnes venant d’un milieu social un peu plus élevé. On essaye donc de palier à ces inégalités sociales ».



Ce mardi, Eva Esteves sensibilisait le public sur les différentes méthodes pour arrêter de fumer. « Il y a déjà la méthode médicale classique, avec des substituts nicotiniques, mais il y a aussi d’autres méthodes comme l’hypnose médicale ou l’auriculothérapie, une approche thérapeutique qui consiste à stimuler des zones précises des oreilles. Différentes méthodes donc parmi lesquelles chacun peut trouver celle qui lui convient ».

En poste depuis 10 ans à l’hôpital de Bastia, Eva Esteves possède du recul par rapport à ces actions. « Personnellement j’ai vu des personnes arrêter de fumer grâce au Mois sans tabac. Dans les cas de rechute, les personnes viennent aux éditions suivantes et la plupart arrêtent de fumer. Cette opération revêt donc un intérêt important. Par ailleurs, ici à l’hôpital, on propose des consultations gratuites, trois demi-journées par semaine, sur Rendez-vous* »



Le rôle important de la CPAM de Haute-Corse

« Nous sommes impliqués aux côtés de l’hôpital dans cette opération Mois sans tabac, qui permet de faire un focus durant un mois sur le tabagisme et aider le public par différents supports » souligne Laetitia Graziani, chargée de communication de la CPAM de Haute-Corse. « Ce qu’il est important de savoir et de faire savoir c’est qu’au niveau de l’assurance-maladie il y a une prise en charge des traitements de substitut nicotinique comme les gommes ou les patchs et c’est parfois peu connu du grand public. Les traitements sont pris en charge à hauteur de 65 %, sur prescriptions médicales, l’autre partie étant prise en charge par la mutuelle des personnes ou la complémentaire santé solidaire. Ces prescriptions peuvent être établies par le médecin traitant ou le médecin du travail mais aussi par les sages femmes qui peuvent prescrire les traitements aux femmes enceintes, aux femmes qui viennent d’accoucher mais également à leur entourage. Les dentistes ou les kinés peuvent également prescrire des traitements. Il y a tout un panel de professionnels de santé impliqués dans la prise en charge de l’arrêt du tabac. Nous avons aussi notre centre d’examen de santé, situé à la Maison des services publics à Lupino. Sur place une infirmière tabacologue propose des consultations de sevrage tabagique. Il y a une primo-consultation pour faire un état des lieux, un bilan de la motivation et de la consommation, et ensuite il y a des consultations de suivi qui permettent d’arriver, on l’espère, à l’arrêt complet du tabac. Les gens ont aussi à disposition un numéro de téléphone, le 39 89, le site internet et l’application Tabac Info Service ».



Autre partenaire actif de ce Mois sans tabac, l’Association Addictions France, bien présente en Haute-Corse. « Nous sommes une association loi 1901, reconnue d’utilité publique et agréée d’éducation populaire. Notre action va de la prévention aux soins, du travail social à la réduction des risques » indique Angélique Baudin, responsable de prévention et de formation à Addictions France. « Nous sommes un centre d’addictologie, un centre de soins et d’accompagnement pour les personnes qui souffrent. Nos équipes de prévention interviennent auprès de tous les publics : scolaire, festif, carcéral, milieu professionnel… et portent une attention particulière aux populations vulnérables comme les jeunes, les personnes précaires, les personnes en situation de handicap ou les personnes sous main de justice. On s’aperçoit que ce genre de campagne est positif. On axe surtout sur les bienfaits de l’arrêt de fumer plutôt que des méfaits ».



*Tel : 06.07.14.55.71