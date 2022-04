Lutte contre le cancer : l'asso "Sœurs de combat" ouvre une permanence à Porto-Vecchio

Céée en février 2020 en Balagne par Marylène Bellion et Nicole Monfront l'association Sœurs de combat, même pas peur, qui regroupe des personnes atteintes d'un cancer mais aussi leurs aidants et des soignants, a récemment ouvert une antenne à Porto-Vecchio et ce samedi 9 avril, l'association a tenu sa première réunion publique à Porto-Vecchio dans la salle polyvalente, située à l'ancienne caserne des pompiers. La présentation officielle de l'antenne porto-vecchiaise a été effectuée par Isabelle Rodier, en présence du secrétaire de la section de la Cité du Sel, Sébastien Tafani et de la présidente Marylène Bellion qui a rappelé, l'importance de créer des liens entre les malades, d'aller à la rencontre des autres pour partager leur expérience et d'offrir une écoute et une aide directe.

Etre à l'écoute, soutenir et se projeter vers l'avenir tout un programme pour l'association Soeurs de Combat qui réalise un travail en profondeur dans ces secteurs tout en permettant à ces membres de devenir de véritables ambassadeurs du Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers, du Bastia Institut du Sein, de la Maison du Sacré Coeur mais aussi d'autres associations concernées par cet engagement sans relâche contre la maladie.

Par ailleurs, l'association Soeurs de Combat a proposé, lors de cette réunion porto-vecchiaise, un échéancier sur les rendez-vous à venir à savoir les 11 juin, 17 septembre et 19 novembre avec une série de conférences médicales.





Infos ++

Pour celles et ceux qui veulent soutenir cette association il est possible de contacter l'antenne porto-vecchiaise de Soeurs de Combat aux numéros suivants: Isabelle Rodier: 06 24 69 01 71, Sébastien Tafani: 07 57 54 00 26.