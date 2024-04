Lutte contre la pollution marine : les élèves de CM1 de l’école Venturi-Gaudin s'investissent

Grâce au concours du Parc Naturel Marin du Cap Corse et des Agriate et de la Municipalité de Bastia, ils ont créé une Aire Marine Educative. Afin de réaliser leurs actions et bénéficier d’un cadre scientifique de qualité, les élèves travaillent en partenariat avec Stella Mare et le CPIE U Marinu.

Ils effectuent régulièrement des relevés de températures ou observent les espèces animales et

végétales présentes sur ce site, faisant ainsi avec plaisir l’expérience de la « Classe dehors ».





La semaine dernière, les élèves se sont livrés à quelques expérimentations scientifiques.

Accompagnés de plongeurs et chercheurs de la plateforme Stella Mare, ils ont pu observer les fonds sous-marins de leur petit territoire grâce à un drone appelé ROV qui permet des prises de vue subaquatiques de très grande qualité. Ils ont également mis en place un protocole expérimental qui leur permettra de mesurer l’impact de la pollution marine sur certaines espèces : un casier d’huîtres a été immergé pour une expérience de quelques mois.