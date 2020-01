Lutte anti-mafia : la mobilisation du collectif "Maffia No, Vita Ié" continue

D’autre part, après le succès de ses réunions débats, et les fortes et significatives réactions qu’elles ont suscitées, des rencontres à thème auront lieu ces prochaines semaines. Certaines seront organisées avec des acteurs de terrain, syndicalistes, responsables associatifs etc., d’autres seront ouvertes à tous les citoyens pour débattre et proposer. Les thèmes, nombreux, ont pour dénominateur commun l’emprise mafieuse et ses incidences. À savoir dans les BTP, dans le monde agricole, sur le trafic de drogue, sur les porosités politiques et syndicales, sur les difficultés ou la crainte des journalistes d’exercer leur métier d’investigation.



Un site sera mis en ligne le lundi 3 février. Il présentera l’activité du collectif et ses propositions. Il offrira une banque de données très fournie sur le système mafieux, y compris au niveau international. Ce site permettra, aussi, de donner des informations régulières sur des dossiers en cours, sur des décisions de justice souvent ignorées par le grand public et qui illustrent la mafiosisation de la société insulaire.

Les représentants du culletivu, réunis à Corti le samedi 25 janvier, ont décidé d’amplifier leur action contre l’emprise mafieuse.Après avoir eu des réunions de travail avec les élus territoriaux et la Préfète, le collectif sollicitera une rencontre avec le Procureur Général. Des propositions précises seront formulées, en particulier sur des dossiers emblématiques, pour que les détenteurs du pouvoir régalien exercent pleinement leur fonction et que cessent toute les formes d’ambiguïté si bien décrites, dans un ouvrage récent, par des magistrats ayant exercé en Corse.