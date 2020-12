Lutte anti-Covid à Ajaccio : deux bars sanctionnés

C.-V. M le Samedi 12 Décembre 2020 à 09:36

Deux mois de fermeture administrative et, peut être, la remise en cause du bénéfice des dispositifs d’accompagnements économiques liés au Covid : c'est la décision prise par la préfecture de Corse-du-Sud à l'encontre de 2 bars d'Ajaccio où les forces de l'ordre ont constaté au lendemain des nouvelles règles de confinement "la présence d’une trentaine de personnes accoudées à un bar et consommant des boissons alcoolisées". Et que "dans l’un de ces établissements les personnes étaient réunies à l’intérieur sans masque" ainsi que le souligne un communiqué préfectoral.