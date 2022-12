Luri : un beau succès pour la première édition de natale in Festa

Depuis plusieurs mois le Cap Corse est terre d’animation grâce à cette dynamique association « Marina in Festa » qui égaye la région.

Pour la 1re fois elle organisait Natale in Festa avec au programme un grand nombre d’activités offertes pour tout public : promenade à poney, ateliers maquillage/ballons/jeux informatiques, spectacle de Noël avec mascottes et lutins… et bien sûr le passage de Papa Noël qui a distribué bien des surprises.





Un apéro musical a suivi avec grillades et vin chaud. Environ 200 personnes étaient présentes dont 70 enfants de la région Luri, du Cap Corse et de Bastia. « Nous tenions à offrir des animations de qualité et le spectacle fut à la hauteur de nos souhaits » se réjouissait Marcelle Pianelli, une des chevilles ouvrières de Marina In Festa. « Notre journée d’animation s’est clôturée par un apéritif musical avec le groupe soûl revenge ».