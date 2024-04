Luri : Une première de l’opéra « Le Royaume d’Awen »

C’est en 2020, durant la pandémie et le confinement, que Sylvie Biaggioni a écrit ce magnifique opéra. « L'histoire se déroule dans un lieu hors du temps et de l’espace, dans un royaume aux allures moyenâgeuses à l’univers médiéval fantastique » souligne l’auteure. Un univers aux racines celtes dans lequel Sylvie Biaggioni a aussi rajouté de nombreux clins d’œil à ses autres origines, corses de Luri.

Il était une fois ….. une jeune fille, Gwenodenn …Elle se réveille un jour, amnésique, sur le seuil d’une grotte, dans une forêt très sombre et très épaisse. Une druidesse, un gardien de la forêt, un conseil des sages, un oracle, une forêt enchantée, complètent le casting de l’opéra où s’ajoutent de belles mélodies composées par S. Biaggioni. Séduite par cette création la soprano insulaire Julia Knecht s’était attelée à réunir un casting de rêve pour réaliser le livre/CD : Julia Knecht, soprano colorature, Clara Bellon, soprano, Anne-Marie Grisoni, mezzo-soprano, Ursula Mariani, mezzo-soprano, Paul Gaugler, ténor, Guy Luciani, basse, et Jean-Raphaël Deriu-Peraldi, ténor. Un CD enregistré au studio Carmina de Julien Muraccioli.



En attendant un dessin animé, tiré de l’opéra, qui devrait sortir courant de cette année et l'opéra sur scène fin 2025, Sylvie Biaggioni et Julia Knecht nous proposent ce samedi à Luri une version chantée et contée du Royaume d’Awen. La soprano sera accompagnée par le chœur Cantate qu’elle a créé voilà quelques mois à Bastia. «Notre île ne recense aucun chœur lyrique, d’où la création de Cantate » indique Julia Knecht. «Nous répétons toutes les semaines, le mercredi, et parfois le week-end. La création de ce chœur lyrique Cantate a pour but de créer des grandes œuvres comme La Traviata, Tosca, Rigoletto, des œuvres appartenant au bel canto ou de grandes œuvres sacrées comme le Requiem de Mozart mais des créations de compositeurs d’opéras corses comme le Royaume d’Awen de Sylvie. Ce sera une belle première pour nous ce samedi même si nous chanterons sur une bande son».



Julia Knecht sera ensuite le 12 avril à Paris, au «Regard du cygne », pour « Vissi d’art e d’amore » un spectacle hommage à Maria Callas avec le pianiste Annini Tsiouti. On retrouvera « Maria Callas » le 26 avril au spaziu culturale Carlu Rocchi à Biguglia avec le duo Colla parte, Julia Knecht/Olivier Cangelosi, et le Chœur Cantate.