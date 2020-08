"Luna" à Bastia : deux rendez-vous sur la place Saint-Nicolas

A l’heure où le soleil se couche, La lune se teindra des couleurs de l’aurore, du vermeille et de l’or.

C’est à ce moment précis que la Place Saint Nicolas s’illuminera sur un lieu scénique blanc où le spectateur aura la sensation d’être dans un espace abstrait, déréalisé, qu’il pourra explorer sous tous les angles.



Et puis le temps d’un silence de quelques secondes, 24 danseuses et danseurs de l’Académie de danse donneront vie à ce lieu merveilleux de Bastia durant 1h20.



Une mise en scène originale et épurée vous permettra tantôt de lever les yeux à six mètres de haut pour admirer les voltigeuses, au trapèze, sangles et tissu, tantôt de vous immerger dans des ballets, au style éclectique, sur des musiques qui peuvent aller de Haendel, Pachelbel, London Grammar, Her, Woodkid, James Brown, Jorja Smith…



L’Académie a aussi à cœur de présenter une pièce envoûtante, chorégraphiée lors du dernier Festival Temps Danse Méditerranée. Sur une musique de A Filetta.



La Lune rousse éclaire les cieux, rien ne bouge, tout est magique.

Elle veille sur nos rêves.



Chorégraphies : Marie Morganti, Cassandre Carre Mattei

Mise scène, scénographie : Marie-Josée Viviani