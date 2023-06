Lumiu : Fiera di u Pane 2.0, une nouvelle date pour de meilleures prestations

Pour sa 8ème édition A Fiera di u Pane a ouvert ses portes un peu plus tôt cette année dans les rues du village de Lumiu.

" A Fiera di u Pane qui est une foire affiliée à FFRAAC (Fédération des Foires Rurales Agricoles et Artisanales de Corse ) a été organisée cette année par une équipe qui s'est étoffée, composée d’une douzaine de personnes et présidée par Frédérique Vuillamier" explique Maxime Vuillamier, bénévole de l’organisation et adjoint au maire.

Une date avancée au mois de juin - 17 et 18 juin - pour des raisons dans un premier temps de logistique. "A cette période, il plus facile pour nous de bloquer une rue entière sans trop altérer la circulation. Cela nous a permis, aussi, de faire ce qui nous tenait à cœur depuis le début de l’événement, d’inviter des boulangers sur place, pour participer à cette foire", ajoute-t-il.

Mais pas seulement puisque quelques boulangers élus meilleurs ouvriers de France ont été conviés à la manifestation pour animer des ateliers et fabriquer sur place, du pain cuit traditionnellement au feu de bois dans l’un des nombreux fours du village. " Cette année, nous avons eu le plaisir de recevoir l’un des meilleurs ouvriers de France, Gérald Biremont, qui s’est occupé notamment des stages autour du pain, secondé par Philippe Rollo qui lui connaît déjà notre foire depuis 7 ans. Nous sommes également en partenariat avec les boulangeries l’Amadeus, Granu Grossu et la boulangerie des îles ", continue Maxime Vuillamier.





Sous la coupe de Gérald Biremond, meilleur ouvrier de France et membre de l’équipe de France de la boulangerie française, enfants et adultes ont volontiers endossé toques et tabliers de boulanger pour quelques heures pour se familiariser avec les tartes flambées aux oignons, participer à des ateliers pétrissage de pâte à pain, de façonnage et de cuisson au feu de bois.





A Fiera di u Pane c’est aussi une trentaine d’exposants, artisans et producteurs corses derrière leurs stands où l’on pouvait trouver des savons au lait d’ânesse, des glaces artisanales, des bijoux et spécialités salées et sucrées pour ravir les visiteurs.

" Le monde n’était pas forcément au rendez-vous comme au mois d’août, mais c’est normal et nous le savions. C’est une foire organisée dans un premier temps pour les locaux. Nous avons eu quelques remarques que nous avons bien évidemment prises en compte pour améliorer l’événement. Mais dans l’ensemble tout s’est très bien passé. Ça été un instant convivial, bon enfant et ludique, notamment avec les la participation des enfants du centre aéré qui on fait des stages de fabrication de pain, et la visite des fours" conclut Maxime Vuillamier.

En somme, une très bonne première pour cette 8ème édition de la Fiera di U Pane 2.0 qui a, d'ores et déjà, donné rendez-vous pour l’année prochaine.