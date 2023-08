Lumio : le festival E Statinate revient du 9 au 12 août

- Parlez-nous du festival

Cette année nous célébrons nos 15 ans. L'esprit du festival est resté le même depuis ses débuts : partager autour de la Culture vivante, décomplexée, et encourager chacun à s'intéresser à la littérature et à d'autres sujets dans sa vie quotidienne, tout en favorisant les rencontres. L'entrée au festival est toujours libre, sauf pour la soirée anniversaire du premier soir, où une buvette et une petite restauration payantes seront disponibles. Nous sommes heureux d'accueillir tout le monde dans ce magnifique nouveau forum de Lumio,, un bâtiment créé par Amelia Tavella, qui vient tout juste d'être ouvert.



- Y a-t-il des différences avec les éditions précédentes ?

- Oui, cette année marquera le début du festival par une fête spéciale avec une dégustation de vins de Balagne, suivie d'un buffet auquel tous les participants sont invités. Nous aurons également de nombreuses rétrospectives avec de nombreux auteurs qui ont déjà participé aux éditions précédentes. Pour notre 15e anniversaire, nous avons réussi à inviter des personnalités exceptionnelles, comme Delphine Horvilleur, l'une des rares femmes rabbins, très connue mais rarement présente dans des événements publics. Nous sommes honorés de sa venue.



- Y aura-t-il des débats ou des discussions sur des sujets spécifiques liés à la littérature ?

- Marie-France Bereni Canazzi : Absolument, nous organisons des tables rondes avec la présence d'une dizaine d'auteurs, centrées autour du livre d'un auteur présent. Par exemple, le 15 août, nous accueillerons Richard Malka, avocat de Charlie Hebdo, qui évoquera l'intolérance et son combat courageux contre l'intégrisme et le fanatisme. Ces discussions offrent une occasion unique d'échanger avec les auteurs sur des sujets pertinents, comme le dernier livre de Delphine Horvilleur intitulé "Il n'y a pas de hasard", qui explore la question de l'identité.



- Donc même quelqu'un qui n'est pas forcément intéressé par la littérature peut venir assister au festival ?

- Tout à fait, le festival ne se limite pas seulement aux amateurs de littérature. Nous attirons également des personnes qui viennent pour la musique, la dégustation de vin et les rencontres sociales. Par exemple, Miguel Bonnefoy, qui a reçu de nombreux prix, captive l'auditoire avec son humour contagieux, qu'ils soient lecteurs ou non. L'objectif est de rassembler des gens, des lecteurs, des auteurs, des musiciens, dans un esprit ludique et convivial.



- Quels sont les critères pour choisir les auteurs participants ? Est-ce basé sur leur renommée, leur style d'écriture ou d'autres facteurs ?

- Nous accueillons à la fois des jeunes auteurs avec leur premier roman et des écrivains plus établis. L'essentiel est que nous soyons touchés par leur texte, qu'il nous émeuve et qu'il soit de grande qualité littéraire. Nous privilégions la diversité en invitant des hommes et des femmes, des auteurs locaux et venant d'ailleurs, qui apportent un éclairage enrichissant.



- Quelle est l'importance de marier la littérature et le vin ?

- Ces deux domaines permettent de valoriser le travail humain. Le vin est le fruit d'un savoir-faire ancestral et d'une culture, tout comme la littérature. Ils répondent tous deux à un souci d'améliorer notre quotidien et sont des formes d'expression artistique.



- Comment les dégustations de vin sont-elles intégrées à l'expérience littéraire pendant le festival ?- Marie-France Bereni Canazzi : Notre festival a toujours lié le vin et la littérature, souvent en se déroulant dans des clos viticoles de Balagne. Les vignerons ont bien compris ce lien entre culture viticole et culture littéraire. Cette année, Pascal Léonetti, prix du meilleur sommelier de France, a sélectionné plusieurs vins que nous aurons le plaisir de déguster tout au long des quatre jours du festival. Il nous expliquera également ses choix, ajoutant une dimension supplémentaire à notre expérience littéraire.