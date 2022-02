Lumio : après son agression le docteur Yann Perchoc ferme son cabinet

Installé depuis le 2 novembre 2021 comme médecin généraliste au cabinet médical de Lumiu avec son épouse au secrétariat, le docteur Yann Perchoc a été victime d'une agression physique ce lundi matin.



Les faits se sont déroulés dans la salle d'attente, un patient mécontent de passer derrière une urgence non prévue et hospitalisée dans la foulée, s'en est pris physiquement au médecin, franchissant ainsi la limite des mots. " Après quelques mots l'homme s'est levé et il m'a chopé par le col en me disant : " Ça ne va pas se passer comme ça. Je vais revenir et vous allez entendre parler de moi. En Corse on n'en a rien à foutre de vous et vous pouvez rentrer chez vous"; relate le médecin qui déplore être victime d'une agressivité verbale assez récurrente depuis son installation. " Depuis 4 mois, j'ai été confronté à plusieurs agressions verbales. Aujourd'hui cette personne a franchi un cap. Je n'avais jamais connu ça au cours de ma carrière professionnelle. Je ne sais pas si ça se passe ici en particulier, mais on voit sur les forums qu'il y en a de plus en plus et partout".



Le médecin se dit aujourd'hui choqué mais également dégoûté. Demain, mardi, après un dépôt de plainte à la gendarmerie, il envisage une fermeture de cabinet. "Quelques jours d'abord. Le temps que nous puissions réfléchir avec mon épouse Carole". Avant d'envisager peut-être une fermeture définitive, de peur de quelques représailles. "Il m'a menacé. Je ne peux pas mettre en danger mon épouse et mes patients. Qui sait s'il ne va pas revenir pour une suite, peut-être même armé. Nous avons besoin de réfléchir car il est impossible de travailler dans ces conditions".



Afin de leur témoigner tout leur soutien, la municipalité de Lumiu, avait en fin d'après-midi, lancé un appel sur les réseaux sociaux à la population. "Les Lumiacci et balanins savent qu'un médecin est précieux. Votre cabinet et votre présence nous sont très précieuses. Nous sommes là pour vous soutenir, et nous ne voudrions pas que vous nous quittiez pour ce genre de raison" , souligne le maire Étienne Suzzoni.