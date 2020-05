Lumio a installé son conseil municipal. Etienne Suzzoni réélu maire

Le conseil municipal de Lumio était réuni à 11 heures à la Casa Cumuna pour élire son maire et ses adjoints.Rappelons que la liste "Paese di Lumiu campa inseme", conduite par le maire sortant Etienne Suzzoni et seule en lice a été élue le 15 mars dernier .Malgré une participation très faible (46,12%), sans doute en raison de la pandémie du coronavirus qui se faisait jour, Etienne Suzzoni a récolté 100% des sièges et le conseil composé de 15 membres a été élu.Etienne Suzzoni a été élu maire, Jean Paolini 1er adjoint, Noelle Irola-Mariani 2e adjointe, Fabrice Orsini, 3e adjoint et Barbara Laquerrière 4e adjointe.