Lumio : Un concours de fiadone au profit de "Nos Amis à Quatre Pattes"

Initié par Les Chasseurs de Miel, ce concours festif a acquis au fil des années une renommée bien méritée, attirant amateurs de cuisine traditionnelle et amoureux des animaux. Cette année encore, les participants auront l'opportunité de présenter leur meilleur fiadone et de concourir pour remporter des paniers garnis de produits locaux, offerts généreusement par des producteurs de la région. Pour ceux qui souhaitent participer, il suffit de contacter les organisateurs aux numéros suivants : 06 79 40 07 40 ou 06 70 99 33 30. Mais que les gourmands se rassurent, il est également possible de venir en simple visiteur et de déguster les différentes créations, accompagnées d'un savoureux spuntinu, dans une ambiance chaleureuse et authentique.





L'impact de cet événement ne se limite pas à la dégustation de mets délicieux. En effet, l'édition précédente a permis de récolter une somme significative de 5255€, un soutien crucial pour l'association "Nos amis à quatre pattes". Cette somme contribue directement à couvrir les frais vétérinaires et alimentaires, deux postes essentiels représentant une dépense annuelle totale de 50 000€.

Dans un contexte marqué par une inflation croissante et une augmentation des abandons et des cas de maltraitance, chaque euro compte pour cette association dévouée qui accueille et prend soin des chiens abandonnés, souvent maltraités, provenant de toute la Corse. Leur objectif est de leur offrir une seconde chance en les soignant et en les préparant à une adoption au sein de familles responsables et aimantes.

Les organisateurs de l'événement espèrent une fréquentation encore plus importante cette année, afin de pouvoir continuer à soutenir leur noble cause. En participant à ce concours ou en relayant l'information, chacun peut contribuer à la protection et au bien-être des animaux en détresse.