Lumi, la première revue scientifique de l’université de Corse

" Lumi est réalisé dans le cadre du laboratoire Lisa de l’université, mais également dans le cadre de la chaire UNESCO, obtenue par le laboratoire et portée par Sébastien Quenot. Ce dossier, Paoli-Napoléon, qui se prépare depuis des années, fait partie des piliers de la chaire UNESCO" souligne Jean-Guy Talamoni qui présente ce travail pour CNILumi est à la fois un projet universitaire et un projet de développement économique autour des personnages de Napoléon et Paoli, incluant des thématiques fortes comme celles de la Révolution de Corse, de Gaffory ou encore du Roi Théodore, et les avancées en termes d’idées politiques acquises au moment de cette révolution. "Nous travaillons surtout ça".Pour Paoli-Napoléon, il y a deux volets.Le premier est purement scientifique. " Il est transdisciplinaire. Avec un grand nombre de disciplines convoquées. L’histoire, la littérature, l’anthropologie politique, la science politique, la philosophie et l’histoire de l’art. Tout est lié. De nombreux chercheurs travaillent dessus. Il y a toute une équipe de doctorants, car c’est un projet universitaire".Le second volet, est celui de la valorisation. "3 doctorants sortis du master tourisme travaillent notamment sur la valorisation économique à partir des grandes figures de l’histoire de la Corse. À titre expérimental, nous avons un partenariat avec plusieurs communautés de communes, notamment celles de la plaine orientale, Fium’Orbu Castellu, Oriente et Costa Verde. Un partenariat qui consiste à provoquer un développement territorial et patrimonial autour de Paoli-Napoléon, et de la Révolution de Corse. Mais ce projet a pour vocation d’être étendu à l’ensemble de la Corse, car toutes les communes de l’île sont concernées par cette partie de l’histoire".La revue Lumi est le prolongement du projet, Paoli-Napoléon lancé en 2014 entre Jean-Guy Talamoni et Jean-Dominique Poli." Le premier numéro a été réalisé avec les actes thématiques de la série de conférences faites en 2021 à l’occasion de la commémoration de la mort de Napoléon".Même si un grand nombre de communications a, d’ores et déjà, été publié au cours de ces dernières années sur les 2 personnages emblématiques de l’île et de son histoire, compte tenu de l’ampleur et de l’intérêt, tant auprès des chercheurs que du public, le sujet Paoli-Napoléon semble comme inépuisable." L’apport de la Corse a été important à cette époque, ne serait-ce qu’en termes d’histoire des idées, par la constitution et son préambule, par la notion de nation au sens moderne, le droit au bonheur, ou le droit à l’autodétermination". Se réapproprier d’une certaine manière toutes ces idées, en avance sur leur temps et montrer que Paoli n’a pas été seulement une expérience."Ce qui se sait beaucoup moins c’est qu’avant l’installation de l’état paolien, il y a eu un véritable travail de nature doctrinale et théorique. Quant à Napoléon Bonaparte, il a été formé politiquement dans une famille paoliste en Corse. Aujourd’hui, nous travaillons beaucoup sur l’influence de la Corse et la pensée politique corse sur Napoléon Bonaparte et sur son action en tant que chef d’État"Et autant de thématiques qui puisent leurs origines dans les XVIIIe et XIXe siècles, et non sans lien avec les débats actuels." Un républicanisme corse très avancé qui parle encore aujourd’hui, aux Corses, mais pas seulement. Car lorsqu’on parle à l’époque de laïcité, d’éducation, de républicanisme et d’institution, aujourd’hui ce sont des questions sociales vives et des sujets qui nous rattachent à l’actualité, car l’histoire a encore de nos jours beaucoup d’influences sur notre manière de voir les choses, dans le fonctionnement de nos institutions et la façon dont nous faisons de la politique. Il y a une véritable tradition politique cristallisée au 18e siècle qui nous est restée.Le paysage politique corse actuel se revendique de cet héritage. Ou encore la différence entre laïcité corse et française".Lumi, c’est en fait, une revue semestrielle qui a la volonté de démocratiser le savoir, et le rendre accessible à tous.Un appel à contribution a été lancé sur le site pour participer au numéro 2, " il sera dans le prolongement du colloque que nous avons fait en septembre, et qui avait pour thème la colonisation".Quant aux sujets des prochains numéros, tels que la laïcité ou le républicanisme à l’échelle mondiale, ils seront soumis au conseil scientifique. Des sujets d’actualité qui n’auront certainement pas de mal à être alimentés.Désormais accessible gratuitement en ligne, via le lien https://lumi.albaagency.fr/ , le premier numéro de Lumi s’inscrit dans le sillon scientifique tracé depuis 2014 à l’Università di Corsica et à l’UMR CNRS Lisa, à travers le projet Paoli-Napoléon.