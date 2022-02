Lucciana : une formation pour les "activités physiques et sportives sur prescription médicale"

Parmi les dizaine de stagiaires ayant suivi ce premier module figurait Aurore Petit, de l'école de danse ABC de Bastia qui a tenu à livrer son sentiment au terme de ce week-end initial: " Le contenu de ce premier module de formation a été très intéressant et enrichissant. Il m’a permis de clarifier les attendus de la formation, d’acquérir une méthodologie tout en y mettant du sens, de réfléchir à mon positionnement professionnel via des mises en situation, tout en intégrant le pratiquant dans sa globalité. J’ai, également, pu découvrir de nouveaux outils notamment en termes d’évaluation de la condition physique de la personne. J’ai, aussi, pris conscience que la majorité des personnes atteintes d’une affection longue durée sont principalement des personnes âgées. L’approche bio psycho social, ainsi que l’approche pluridisciplinaires sont deux notions importantes qui ont été mises en évidence lors de ce premier module de formation. Cela m'a permis de prendre conscience que les mentalités évoluent et que l’alliance du sport avec la santé est garante d’efficacité et d’avenir.

'"je me sens personnellement très motivée au terme de cette formation et de l’impact qu'elle aura sur ma pratique professionnelle à court moyen et long terme. Je reste intimement persuadée que l’activité physique ou sportive adaptée aux personnes en ALD, en partenariat avec un médecin généraliste, et éventuellement au sein d’une équipe pluridisciplinaire, permet, si, elle est pratiquée de manière régulière, d’améliorer la condition physique du pratiquant et son bien-être en général. Au-delà de l’activité physique ou sportive cela permet, également, de créer du lien social et de rompre l’isolement".

Cette formation qui est une grande première en Corse ouvre d'évidents débouchés aux éducateurs sportifs toutes disciplines confondues dans la mesure où la santé par le sport est devenue un enjeu majeur au niveau des politiques publiques.